Un futbolista de River está lesionado y deberá operarse. Será baja hasta el 2027 y es un dolor de cabeza para el entrenador millonario, Leonardo Ponzio. Se trata del volante Aníbal Moreno, quien lleva varias semanas con dolores en la espalda.
Hay un jugador de River que está lesionado y deberá operarse. Será baja hasta el 2027 y es un dolor de cabeza para el entrenador millonario, Leonardo Ponzio
Un futbolista de River está lesionado y deberá operarse. Será baja hasta el 2027 y es un dolor de cabeza para el entrenador millonario, Leonardo Ponzio. Se trata del volante Aníbal Moreno, quien lleva varias semanas con dolores en la espalda.
Aníbal Moreno habló con el cuerpo médico de River y decidió operarse en los próximos días de la discopatía lumbar que tiene. El mediocampista no volverá a jugar en lo que resta de campaña y retornaría recién para la pretemporada 2027.
Moreno no había podido trabajar con normalidad en los últimos entrenamientos y venía probando con algunos bloqueos en la zona que no funcionaron. Finalmente, se someterá a la intervención quirúrgica que intentaban evitar desde el primer día.
Moreno se perdió el Superclásico con Boca y el encuentro con Aldosivi, y en River esperaban que con un proceso de recuperación especial con bloqueos y diferentes tratamientos pueda recuperarse durante la fecha FIFA, pero pasaron los días y el catamarqueño no evolucionó favorablemente.
Así Santiago Espíndola podría ser titular este domingo a las 19 en el Monumental contra Lanús, por los octavos de final . El juvenil debutó frente a Aldosivi hace dos semanas jugando casi la totalidad del partido y su rendimiento logró convencer al entrenador.
River le pagó 7 millones de dólares a Palmeiras a principio de año para quedarse con la totalidad del pase de Moreno y firmarle un contrato hasta diciembre de 2027.
El mediocampista acumula 33 partidos disputados, 32 de ellos como titular y en 22 completó los 90′, en los que no convirtió goles, dio 3 asistencias y recibió solo 5 amarillas.
En el primer semestre jugó mucho, pero en la segunda mitad del año participó en solamente 9 encuentros sobre 19 posibles en la segunda mitad del 2026.