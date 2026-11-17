En River esperaban la mejora de Aníbal Moreno, pero deberá operarse

Moreno se perdió el Superclásico con Boca y el encuentro con Aldosivi, y en River esperaban que con un proceso de recuperación especial con bloqueos y diferentes tratamientos pueda recuperarse durante la fecha FIFA, pero pasaron los días y el catamarqueño no evolucionó favorablemente.

Así Santiago Espíndola podría ser titular este domingo a las 19 en el Monumental contra Lanús, por los octavos de final . El juvenil debutó frente a Aldosivi hace dos semanas jugando casi la totalidad del partido y su rendimiento logró convencer al entrenador.

Aníbal Moreno será baja en River.

Los números de Anibal Moreno en River

River le pagó 7 millones de dólares a Palmeiras a principio de año para quedarse con la totalidad del pase de Moreno y firmarle un contrato hasta diciembre de 2027.

El mediocampista acumula 33 partidos disputados, 32 de ellos como titular y en 22 completó los 90′, en los que no convirtió goles, dio 3 asistencias y recibió solo 5 amarillas.

En el primer semestre jugó mucho, pero en la segunda mitad del año participó en solamente 9 encuentros sobre 19 posibles en la segunda mitad del 2026.