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Torneo Clausura

El jugador que tiene en vilo a River para el Superclásico ante Boca

Hay un jugador que tiene en vilo a River de cara al Superclásico ante Boca, que se jugará el próximo domingo a las 15 en La Bombonera

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River espera con ansias el Superclásico ante Boca.

River espera con ansias el Superclásico ante Boca.

Hay un futbolista que tiene en vilo a River de cara al Superclásico ante Boca, que se jugará el próximo domingo a las 15 en La Bombonera y corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura. Hay quienes dicen que lo esperarán hasta último momento y otros dicen que está descartado para el atrayente partido.

Se trata del volante Aníbal Moreno, quien se entrenó de manera diferenciada durante toda la semana en River y quedó casi descartado para el cotejo ante los Xeneizes.

An&iacute;bal Moreno est&aacute; casi descartado en River.

Aníbal Moreno está casi descartado en River.

El Millo realizó este viernes en River Camp su última practica de cara al encuentro en la Bombonera. Allí, el volante catamarqueño volvió a trabajar aparte y este sábado Leonardo Ponzio determinará si puede al menos integrar la delegación o si Lucas Silva será el mediocampista de contención.

El ex Palmeiras había regresado en el partido ante Belgrano tras superar una inactividad de 45 días por una discopatía lumbar. Pero en el encuentro frente a Racing solicitó el cambio a los 15 minutos del primer tiempo a raíz de intensos dolores en la espalda y en un gemelo.

Además se suma la baja de Fausto Vera, el sustituto natural de Moreno. El exvolante de Argentinos Juniors se desgarró tras ingresar desde el banco en el encuentro ante Belgrano y la rehabilitación le demandará todavía un piso de diez días fuera de las canchas.

Leo Ponzio se juega mucho en el Supercl&aacute;sico.

Leo Ponzio se juega mucho en el Superclásico.

Leo Ponzio se preocupa ya que el mediocampo del elenco orientado por el Vasco Arrabarrena es fuerte y podría marcar la diferencia en el partido.

Además Marcos Acuña sería titular, ya que se recuperó de su lesión en el empeine. Reemplazará a Francisco Ortega.

La probable formación de River vs. Boca en el Superclásico:

El Millonario formaría ante el equipo de la Ribera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Moreno o Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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