El jugador que tiene en vilo a River para el Superclásico ante Boca

El ex Palmeiras había regresado en el partido ante Belgrano tras superar una inactividad de 45 días por una discopatía lumbar. Pero en el encuentro frente a Racing solicitó el cambio a los 15 minutos del primer tiempo a raíz de intensos dolores en la espalda y en un gemelo.

Además se suma la baja de Fausto Vera, el sustituto natural de Moreno. El exvolante de Argentinos Juniors se desgarró tras ingresar desde el banco en el encuentro ante Belgrano y la rehabilitación le demandará todavía un piso de diez días fuera de las canchas.

Leo Ponzio se juega mucho en el Superclásico.

Leo Ponzio se preocupa ya que el mediocampo del elenco orientado por el Vasco Arrabarrena es fuerte y podría marcar la diferencia en el partido.

Además Marcos Acuña sería titular, ya que se recuperó de su lesión en el empeine. Reemplazará a Francisco Ortega.

La probable formación de River vs. Boca en el Superclásico:

El Millonario formaría ante el equipo de la Ribera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Moreno o Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.