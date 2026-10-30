Dibu Martínez: la secuela "de por vida" tras el Mundial y la confesión sobre los españoles en la final

El pronóstico en aquel momento era que tenía que operarse pero el actual arquero del Chelsea decidió no hacerlo porque su recuperación no le permitiría defender el arco de la Selección argentina en el Mundial que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Esa decisión le valió las consecuencias que actualmente sufre. En una entrevista con los Edul, Dibu Martínez relató los dolores que padeció en la cita mundialista por no operarse.

"Apoyaba la mano y veía las estrellas. Todas las noches lloraba porque tenía el dedo como una morcilla", confesó el arquero. "Son los riesgos que tomás por la Selección, lo hubiera hecho de vuelta. Estuvimos a 13 minutos de ser campeones de nuevo, lo haría de nuevo por más que se me haya cortado el pase a otro club".

Por tener el dedo fracturado, Dibu Martínez contó que se le frustró el pase desde el Aston Villa a la Juventus. Desde el elenco italiano le negaron la ficha porque consideraron que el marplatense no estaba en condiciones de atajar.

Por fortuna, el Chelsea ponderó sus capacidades por encima de la fractura y allá emigró el guardametas argentino. Sin embargo, la secuela que tiene el Dibu es que su dedo anular no está en su posición natural y así le va a quedar de "por vida". La falange tiene una inclinación que no le permite cerrar la mano completa y, por más que se opere en un futuro (deberá hacerlo en algún momento según el mismo Dibu contó), no volverá a ser igual.

La final con la Selección argentina

Mucho se habló sobre lo sucedido en la final frente a España. Demolida por tierra las teorías conspirativas, el Dibu Martínez también habló sobre aquel partido y reveló que los futbolistas españoles no querían llegar a los penales.

"Hasta ellos pensaban que si íbamos a los penales, ganábamos nosotros. Los escuché decir 'tenemos que ganarlo acá', en el tiempo regular".