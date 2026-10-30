Los Pumas con 3 mendocinos para el cierre del Nations Championship: rivales, días, horarios y el plantel confirmado

A su vez, comentó: “Este cierre del Nations Championship trae un desafío enorme que estamos esperando con muchas ganas, porque es la oportunidad de jugar ante rivales de primer nivel como Irlanda, Italia y Francia. Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera”.
Los Pumas en el cierre del Nations Championship 2026
- vs Irlanda: viernes 6 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en Dublín (Aviva Stadium).
- vs Italia: sábado 14 de noviembre desde las 08:40 h (ARG) en Génova (Stadio Luigi Ferraris).
- vs Francia: sábado 21 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en París (Stade de France).
- Fin de Semana de Finales: del 27 al 29 de noviembre en Londres (Twickenham).
El plantel de Los Pumas para la ventana de noviembre
El único cambio obligado entre los 33 convocados respecto del plantel que integró el camp, además de los descartados Santiago Carreras y Thomas Gallo, por sendas lesiones, es el ingreso de Facundo Isa en lugar de Santiago Grondona, quien sufrió una lesión.
Además, la lista podrá tener modificaciones semana a semana.
Isgró se entrenó con una protección en la cara.
Forwards
- ELÍAS, Efraín
- GONZÁLEZ, Juan Martín
- ISA, Facundo
- KREMER, Marcos
- LAVANINI, Tomás
- MARTÍNEZ, Rodrigo
- MATERA, Pablo
- MONTOYA, Julián
- MORENO, Francisco
- MORO, Joaquín
- OVIEDO, Leonel
- PETTI, Guido
- RAPETTI, Tomás
- RUBIOLO, Pedro
- SCELZO, Juan Martín
- SCLAVI, Joel
- VIVAS, Mayco
- WENGER, Boris
Backs
- ALBORNOZ, Tomás
- BENÍTEZ CRUZ, Simón
- CARRERAS, Mateo
- CHOCOBARES, Santiago
- CINTI, Lucio
- DELGUY, Bautista
- GARCÍA, Gonzalo
- ISGRÓ, Rodrigo
- MALLÍA, Juan Cruz
- MENDY, Ignacio
- MOYANO, Agustín
- PICCARDO, Justo
- PRISCIANTELLI, Gerónimo
- SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino
- SOLER, Mateo