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Los Pumas con 3 mendocinos para el cierre del Nations Championship: rivales, días, horarios y el plantel confirmado

Los Pumas finalizaron la concentración de tres días en Londres y volverán a reencontrarse en Dublín para el primer compromiso del exigente cierre del Nations Championship

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Martínez estará entre los 33.

Martínez estará entre los 33.

Los Pumas, con los mendocinos Rodrigo Martínez, Juan Martín González y Rodrigo Isgró, finalizaron la concentración de tres días en Londres y volverán a reencontrarse en Dublín para el primer compromiso del exigente cierre del Nations Championship 2026.

Irlanda será el primer rival, mientras que luego Italia en Génova y Francia en París completarán los tres encuentros. Luego, volverá a la capital inglesa para disputar el Fin de Semana de Finales con rival a confirmar.

González vuelve a Los Pumas tras una lesión en el pie.

González vuelve a Los Pumas tras una lesión en el pie.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, resaltó: “Fueron 3 días muy buenos, siempre es positivo poder reencontrarse con el grupo. Nos sirvieron para empezar a preparar el primer partido ante Irlanda y para hacer una revisión de lo que venimos trabajando en este último tiempo”.

A su vez, comentó: “Este cierre del Nations Championship trae un desafío enorme que estamos esperando con muchas ganas, porque es la oportunidad de jugar ante rivales de primer nivel como Irlanda, Italia y Francia. Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera”.

Los Pumas en el cierre del Nations Championship 2026

  • vs Irlanda: viernes 6 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en Dublín (Aviva Stadium).
  • vs Italia: sábado 14 de noviembre desde las 08:40 h (ARG) en Génova (Stadio Luigi Ferraris).
  • vs Francia: sábado 21 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en París (Stade de France).
  • Fin de Semana de Finales: del 27 al 29 de noviembre en Londres (Twickenham).

El plantel de Los Pumas para la ventana de noviembre

El único cambio obligado entre los 33 convocados respecto del plantel que integró el camp, además de los descartados Santiago Carreras y Thomas Gallo, por sendas lesiones, es el ingreso de Facundo Isa en lugar de Santiago Grondona, quien sufrió una lesión.

Además, la lista podrá tener modificaciones semana a semana.

Isgró se entrenó con una protección en la cara.

Isgró se entrenó con una protección en la cara.

Forwards

  • ELÍAS, Efraín
  • GONZÁLEZ, Juan Martín
  • ISA, Facundo
  • KREMER, Marcos
  • LAVANINI, Tomás
  • MARTÍNEZ, Rodrigo
  • MATERA, Pablo
  • MONTOYA, Julián
  • MORENO, Francisco
  • MORO, Joaquín
  • OVIEDO, Leonel
  • PETTI, Guido
  • RAPETTI, Tomás
  • RUBIOLO, Pedro
  • SCELZO, Juan Martín
  • SCLAVI, Joel
  • VIVAS, Mayco
  • WENGER, Boris

Backs

  • ALBORNOZ, Tomás
  • BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • CARRERAS, Mateo
  • CHOCOBARES, Santiago
  • CINTI, Lucio
  • DELGUY, Bautista
  • GARCÍA, Gonzalo
  • ISGRÓ, Rodrigo
  • MALLÍA, Juan Cruz
  • MENDY, Ignacio
  • MOYANO, Agustín
  • PICCARDO, Justo
  • PRISCIANTELLI, Gerónimo
  • SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino
  • SOLER, Mateo

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