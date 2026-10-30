Los Pumas con 3 mendocinos para el cierre del Nations Championship: rivales, días, horarios y el plantel confirmado

Irlanda será el primer rival, mientras que luego Italia en Génova y Francia en París completarán los tres encuentros. Luego, volverá a la capital inglesa para disputar el Fin de Semana de Finales con rival a confirmar.

González vuelve a Los Pumas tras una lesión en el pie.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, resaltó: “Fueron 3 días muy buenos, siempre es positivo poder reencontrarse con el grupo. Nos sirvieron para empezar a preparar el primer partido ante Irlanda y para hacer una revisión de lo que venimos trabajando en este último tiempo”.