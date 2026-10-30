Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Violencia en el fútbol

Durísima sanción a 9 hinchas de All Boys por incidentes en el partido frente a Godoy Cruz

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una sanción de 48 meses para 9 personas por disturbios en el estadio de All Boys durante la previa del encuentro ante Godoy Cruz

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los hinchas de All Boys generaron incidentes.

Los hinchas de All Boys generaron incidentes.

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la aplicación de una sanción de “restricción de concurrencia administrativa” por el plazo de 48 meses para nueve personas, como consecuencia de los disturbios y agresiones registrados en las inmediaciones del estadio de All Boys durante la previa de un encuentro de la Primera Nacional frente a Godoy Cruz.

Según la Resolución 1122/2026 en el Boletín Oficial la medida entró en vigencia con fecha retroactiva al 29 de octubre y fija una inhabilitación absoluta de 4 años para ingresar a cualquier espectáculo deportivo desarrollado dentro del territorio argentino.

La lista de sancionados abarca a David Ignacio Rivero, Federico Ariel Adán, Catriel Yair Ferchero, Sebastián Pablo Vázquez Laba, Jeremías Belardinelli Hernández, Santiago Ramiro López Saavedra, Nicolás Rubén Gavini, Sebastián Francisco Gavini y Josué Joaquín González.

Además, se supo que el encuentro entre All Boys y Estudiantes de Caseros será a puertas cerradas y el elenco de Floresta jugará el último partido del año sin el apoyo de su gente.

Los incidentes en Floresta

El origen del episodio se remonta a la tarde del pasado 12 de octubre, en la antesala del choque entre All Boys y Godoy Cruz en el estadio Islas Malvinas. Alrededor de las 18:40, en momentos en que se desplegaban los controles de acceso sobre la intersección de la calle Chivilcoy y la Avenida Álvarez Jonte para acceder a la cabecera local, el simpatizante Federico Ariel Adán intentó traspasar el vallado a pesar de tener vigente un derecho de admisión previo.

A partir de la intervención de las fuerzas de seguridad para impedirle el paso, se desencadenaron agresiones directas contra los uniformados mediante el lanzamiento de elementos contundentes.

La confrontación demandó el accionar conjunto de efectivos de la Policía de la Ciudad y unidades de Orden Urbano para disipar a los agresores, en un operativo que dejó efectivos y civiles con heridas que requirieron derivación médica al Hospital Vélez Sársfield.

Por los hechos acontecidos se labraron actas por presuntas violaciones a los artículos 23, 90, 184 y 238 del Código Penal, vinculados a figuras de resistencia a la autoridad, lesiones y daños. La totalidad de las actuaciones preventivas fueron puestas a disposición de la fiscalía en turno para el avance de la investigación penal.

Un partido con final insólito

El encuentro entre All Boys y Godoy Cuz terminó con un insólito incidente cuando el árbitro cambió un fallo después de que un jugador local le muestre la imagen de la jugada en un teléfono.

Esto fue en medio de una protesta y tumulto que derivó en la sanción a 11 integrantes del equipo local entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas