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La verdad sobre el posible regreso de Lionel Messi a Argentina y su contrato con el Inter Miami

Los rumores sobre el posible regreso de Lionel Messi al fútbol argentino se viralizaron en las redes sociales y fuentes periodísticas revelaron cuál es la realidad respecto de la vuelta al país del ya ex capitán de la Selección.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi podría volver, pero no a préstamo.

Messi podría volver, pero no a préstamo.

Los rumores sobre el posible regreso de Lionel Messi al fútbol argentino se viralizaron en las redes sociales y fuentes periodísticas revelaron cuál es la situación contractual del rosarino y cuál es la realidad respecto de la vuelta al país del ya ex capitán de la Selección.

La posibilidad de un préstamo para jugar por unos meses en Newell's quedó desestimada y todo indica que Messi está cómodo en el Inter Miami donde tiene contrato vigente hasta fines de 2028 y su intención, por el momento, es cumplirlo.

Messi no está cerca de dejar el Inter Miami.

Messi no está cerca de dejar el Inter Miami.

"No hay negociaciones en curso para el regreso de Lionel Messi a Newell’s Old Boys a pesar de los informes. Messi está muy feliz en Inter Miami, lo mismo para su familia. Leo quiere cumplir el contrato actual hasta 2028, al menos. Podría ser incluso más largo, para ser evaluado más adelante", indicó Fabrizio Romano, una referencia en cuanto al mercado de pases del fútbol internacional.

En el mismo tono la periodista Verónica Brunati, cercana a Messi y su entorno, reveló: "No hay negociaciones en curso para el regreso de Lionel Messi a Newell’s Old Boys. Me confirman desde su entorno que su intención es cumplir su actual contrato con Inter Miami hasta 2028".

Messi con la camiseta de River en su despedida de la Selección.

Messi con la camiseta de River en su despedida de la Selección.

Sin embargo, Brunati reveló que la posibilidad de que Messi juegue en Argentina en los primeros meses del 2027 no está descartada: "Como expliqué , la única posibilidad que Lionel Messi juegue en Argentina en el mes de enero es si se llega a un acuerdo con un organizador de partidos internacionales que está intentando negociar la posibilidad de celebrar tres encuentros de los cuales dos podrían organizarse en Argentina".

La posible gira del Inter Miami por Argentina

Con Messi como cara visible, el Inter Miami suele hacer giras de pretemporada y hay negociaciones para que dispute 3 partidos en Sudamérica durante enero del año que viene.

En principio los dos posibles rivales y escenarios donde Messi y su equipo jugarían serían Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y River en el Monumental.

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