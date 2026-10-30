La verdad sobre el posible regreso de Lionel Messi a Argentina y su contrato con el Inter Miami

En el mismo tono la periodista Verónica Brunati, cercana a Messi y su entorno, reveló: "No hay negociaciones en curso para el regreso de Lionel Messi a Newell’s Old Boys. Me confirman desde su entorno que su intención es cumplir su actual contrato con Inter Miami hasta 2028".

Messi con la camiseta de River en su despedida de la Selección.

Sin embargo, Brunati reveló que la posibilidad de que Messi juegue en Argentina en los primeros meses del 2027 no está descartada: "Como expliqué , la única posibilidad que Lionel Messi juegue en Argentina en el mes de enero es si se llega a un acuerdo con un organizador de partidos internacionales que está intentando negociar la posibilidad de celebrar tres encuentros de los cuales dos podrían organizarse en Argentina".

La posible gira del Inter Miami por Argentina

Con Messi como cara visible, el Inter Miami suele hacer giras de pretemporada y hay negociaciones para que dispute 3 partidos en Sudamérica durante enero del año que viene.

En principio los dos posibles rivales y escenarios donde Messi y su equipo jugarían serían Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y River en el Monumental.