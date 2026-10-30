El antiguo nombre de nena de origen irlandés que vuelve a ser tendencia en Argentina

"Pequeña chispa" o "pequeña llama": es su traducción más popular y simbólica, vinculada con el brillo, la energía interior y una personalidad resplandeciente.

"Grano" o "semilla": otra raíz lingüística lo conecta directamente con la tierra, asociándolo a conceptos como la fertilidad, el nacimiento y el crecimiento de la vida.

A lo largo de los siglos, este nombre figuró en leyendas de la mitología celta, por lo que estuvo ligado a diosas, figuras femeninas de gran relevancia y relatos épicos. Asimismo, su escritura fue adaptándose en variantes como Aithne, Aibhne y Aither.

La huella en la cultura internacional y su nexo con la música

Si bien su pronunciación original en gaélico difiere del español, la cultura popular global ayudó a internacionalizar una variante de este nombre a través de la música. La reconocida cantante irlandesa Enya se llama en realidad Eithne Ní Bhraonáin, siendo el nombre artístico una adaptación fonética del suyo para facilitarle la llegada al público anglosajón y global.

Entre la literatura, la poesía contemporánea y el rescate de identidades culturales antiguas, Eithne resurge como una propuesta singular para quienes buscan un nombre corto, poético y con historia para sus hijas.