Por qué tantas ciudades argentinas llevan nombres de santos: la historia detrás de una curiosa tradición

La mayoría de las ciudades antiguas del país se fundaron entre los siglos XVI y XVIII, una época en donde el territorio integraba los dominios de la Corona española y la religión católica tenía un papel con gran peso en la vida política, cultural y social.

Durante el proceso de conquista y poblamiento, nombrar un asentamiento era un acto administrativo formal, una referencia geográfica y un acto de fe. Entonces, para la asignación de estos nombres conocidos como hagiotopónimos, es decir topónimos vinculados a figuras religiosas, los conquistadores usaban fórmulas diversas.

Algunos ejemplos de lugares argentinos con nombres de santos.

La más común era mirar el santoral católico y bautizar la ciudad según el santo que se celebraba el día exacto de su fundación. Otras veces, el nombre honraba al patrono personal del fundador, a autoridades del virreinato o a una advocación a la Virgen y un ejemplo claro de esto último fue la primera fundación de Buenos Aires en 1536, nombrada como Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre.

Asimismo, los nombres fundacionales eran títulos ceremoniales extensos que reflejaban el contexto del hallazgo. En el caso de San Luis la ciudad fue fundada en 1594 como San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco, quedando asociada a San Luis Rey de Francia y también al nombre de su fundador. “De Loyola” en cambio, homenajeaba al gobernador Martín García Oñez de Loyola.

Con el paso del tiempo y el uso cotidiano hizo que se acorten estos estilos de nombres ceremoniales y pasaron a ser como los que hoy conocemos.