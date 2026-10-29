Se separó y se fue a viajar por toda Argentina con un auto Renault de 1991 al que transformó en casa rodante

La búsqueda de libertad y el deseo de viajar para recorrer la Argentina no entienden de edad ni de presupuestos. Eso lo sabe Delia Isolina Torres mejor que nadie, ya que a sus 67 años, se separó y transformó su vida al convertir su Renault 11 de 1991 en una casa sobre ruedas para salir a la ruta y cumplir su sueño.
Con 67 años, se reinventó y transformó su Renault 11 en una casa rodante para recorrer Argentina
Esta historia de transformación y viajes empieza en la pandemia. Mientras Delia Isolina Torres vivía en el campo cerca de la Ruta 41, ella observaba el paso constante de casas rodantes e imaginaba que ella también podía hacerlo. Inspirada por otras personas y ante la imposibilidad económica de comprar un motorhome, decidió adaptar su propio auto.
Una conocida de su entorno le dio la idea y se puso manos a la obra: sacó la butaca del acompañante para armar una cama de una plaza, instaló una pequeña cocina con anafe en la luneta y sumó un baño químico portátil. Así nació su “autohome”.
En 2021 dio sus primeros pasos asistiendo a un encuentro de rodanteros en General Belgrano, donde descubrió una red de ayuda entre viajeros. Poco después, emprendió su primer viaje importante en solitario hacia Las Grutas, Río Negro, aún dentro de Argentina, en una travesía de 15 días que terminó por confirmar su pasión por el camino.
Para el año 2023, amplió su viaje hacia el litoral y las Cataratas del Iguazú, y más tarde completó un viaje de 40 días recorriendo la Ruta 40 hasta Iruya, en Jujuy. En 2024, recorrer rutas trajo consigo un punto de inflexión personal: tras separarse de su esposo, enfrentó momentos de incertidumbre y trabajó sus miedos con acompañamiento psicológico. Sin embargo, un encuentro rodantero en Navarro se convirtió en la prueba decisiva para vencer sus dudas y reencontrarse con la ruta.
Actualmente, Delia sigue recorriendo el país con la sabiduría de quien aprende a reconocer sus propios límites y los de su auto. Para ella, la experiencia de viajar e independizarse, pese a la imposibilidad económica y su mal de amores, pudo cambiarle la vida.
En pocas palabras
- Delia Torres: a los 67 años, se separó y convirtió su Renault 11 de 1991 en casa rodante.
- Viajes inspiradores: recorrió la Patagonia, el litoral, Cataratas del Iguazú y la mítica Ruta 40.
- Superación personal: la independencia y los viajes cambiaron su vida tras afrontar miedos y separarse.