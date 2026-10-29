Se separó y se fue a viajar por toda Argentina con un auto Renault de 1991 al que transformó en casa rodante

En 2021 dio sus primeros pasos asistiendo a un encuentro de rodanteros en General Belgrano, donde descubrió una red de ayuda entre viajeros. Poco después, emprendió su primer viaje importante en solitario hacia Las Grutas, Río Negro, aún dentro de Argentina, en una travesía de 15 días que terminó por confirmar su pasión por el camino.

Delia convirtió un Renault 11 en un “autohome” para viajar sola .

Para el año 2023, amplió su viaje hacia el litoral y las Cataratas del Iguazú, y más tarde completó un viaje de 40 días recorriendo la Ruta 40 hasta Iruya, en Jujuy. En 2024, recorrer rutas trajo consigo un punto de inflexión personal: tras separarse de su esposo, enfrentó momentos de incertidumbre y trabajó sus miedos con acompañamiento psicológico. Sin embargo, un encuentro rodantero en Navarro se convirtió en la prueba decisiva para vencer sus dudas y reencontrarse con la ruta.

Actualmente, Delia sigue recorriendo el país con la sabiduría de quien aprende a reconocer sus propios límites y los de su auto. Para ella, la experiencia de viajar e independizarse, pese a la imposibilidad económica y su mal de amores, pudo cambiarle la vida.