En Argentina existe una ciudad perfecta, simétrica y moderna gracias a la función que cumplen sus diagonales

Su diseño, impulsado por el Departamento de Ingenieros bonaerense con un rol protagónico de Pedro Benoit, combinó la cuadrícula que hoy conocemos con un sistema de diagonales y avenidas por tres razones principales:

Primero porque la idea era acortar recorridos y agilizar el tránsito, pues para desplazarse hacia un punto ubicado en diagonal hay que ir en zigzag por calles perpendiculares, entonces las diagonales son vías directas para conectar los distintos sectores del lugar de forma rápida y eficiente.

Su famosa combinación de cuadrícula, diagonales, avenidas y plazas nació de las ideas urbanísticas más modernas del siglo XIX.

A fines del siglo XIX se creía firmemente que el diseño de las ciudades tenía que prevenir enfermedades. Por eso, las aperturas diagonales, las avenidas anchas, las plazas y los parques de la ciudad tenían que favorecer la ventilación, mejorar la circulación del aire y evitar el hacinamiento para lograr una Argentina más saludable.

Las diagonales también sirvieron para estructurar la cuadrícula alrededor de puntos vitales: en el centro se encuentra la Plaza Moreno, donde se unen las diagonales 73 y 74, mientras que las demás plazas y parques distribuidos en los cruces funcionan como nodos que articulan toda la ciudad.