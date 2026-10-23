Transforman la primera fábrica de alpargatas en construcción monumental de US$100 millones

El predio se encuentra en la manzana delimitada por la avenida Regimiento de Patricios y las calles Lamadrid, Azara y Olavarría. Allí funcionó la primera fábrica de Alpargatas, fundada en 1890, que llegó a convertirse en uno de los establecimientos industriales emblemáticos del barrio. La actividad de la compañía dejó una huella en la zona durante generaciones, antes de que los cambios productivos modificaran el uso de sus instalaciones.

Qué tendrá el complejo inmobiliario

El proyecto arquitectónico, a cargo del estudio Dujovne-Hirsch, propone recuperar elementos originales de ladrillo, acero y madera, además de conservar características propias de la arquitectura industrial, como los techos altos y las estructuras de hormigón.

La Palacio Molina proyecta más de 400 unidades entre viviendas y lofts, además de oficinas, locales comerciales y cocheras. La propuesta incluye un sector de lofts dentro del edificio histórico, otro de espacios industriales reacondicionados y un área residencial de nueva construcción.

Entre los servicios anunciados figuran piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, spa, espacios de coworking y un parque central de aproximadamente 2.700 metros cuadrados. También habrá locales orientados a actividades comerciales y gastronómicas.

El cronograma presentado por la desarrolladora prevé iniciar las obras en enero de 2027 y completar la primera etapa en 2028. Mientras tanto, el edificio alberga Casa FOA 2026, la exposición de arquitectura y diseño que permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre.