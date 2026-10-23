Durante décadas, las fábricas marcaron el crecimiento de numerosos barrios de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, muchas de esas construcciones quedaron fuera de la actividad industrial y comenzaron a encontrar una segunda vida en proyectos inmobiliarios.
Transforman la primera fábrica de alpargatas en construcción monumental de US$100 millones
1La construcción de US$100 millones transformará la histórica fábrica de Alpargatas, fundada en 1890, en un complejo con más de 400 unidades, oficinas, comercios y espacios recreativos.
En Barracas, uno de los edificios vinculados con esa historia se prepara para una transformación de gran escala. La antigua fábrica de Alpargatas se convertirá en Palacio Molina, un complejo que combinará viviendas, lofts, oficinas, comercios y espacios recreativos.
De fábrica histórica a complejo monumental: la construcción que cambiará un barrio de Buenos Aires
La construcción, impulsada por GES Desarrollos, contempla una inversión anunciada de US$100 millones y busca conservar parte de la estructura histórica mientras incorpora nuevas construcciones. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la factibilidad urbanística del proyecto en septiembre de 2026, una instancia que permite avanzar con los trámites, aunque todavía deben obtenerse los permisos necesarios para comenzar las obras.
El predio se encuentra en la manzana delimitada por la avenida Regimiento de Patricios y las calles Lamadrid, Azara y Olavarría. Allí funcionó la primera fábrica de Alpargatas, fundada en 1890, que llegó a convertirse en uno de los establecimientos industriales emblemáticos del barrio. La actividad de la compañía dejó una huella en la zona durante generaciones, antes de que los cambios productivos modificaran el uso de sus instalaciones.
Qué tendrá el complejo inmobiliario
El proyecto arquitectónico, a cargo del estudio Dujovne-Hirsch, propone recuperar elementos originales de ladrillo, acero y madera, además de conservar características propias de la arquitectura industrial, como los techos altos y las estructuras de hormigón.
La Palacio Molina proyecta más de 400 unidades entre viviendas y lofts, además de oficinas, locales comerciales y cocheras. La propuesta incluye un sector de lofts dentro del edificio histórico, otro de espacios industriales reacondicionados y un área residencial de nueva construcción.
Entre los servicios anunciados figuran piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, spa, espacios de coworking y un parque central de aproximadamente 2.700 metros cuadrados. También habrá locales orientados a actividades comerciales y gastronómicas.
El cronograma presentado por la desarrolladora prevé iniciar las obras en enero de 2027 y completar la primera etapa en 2028. Mientras tanto, el edificio alberga Casa FOA 2026, la exposición de arquitectura y diseño que permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre.
En pocas palabras
- Transformación histórica: La antigua fábrica de Alpargatas en Barracas será reconvertida en un complejo monumental de US$100 millones.
- Proyecto integral: El complejo Palacio Molina incluirá más de 400 unidades, oficinas, comercios, espacios recreativos y servicios.
- Avance y cronograma: El proyecto cuenta con factibilidad urbanística aprobada y se proyecta iniciar obras en enero de 2027.