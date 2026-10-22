Phelan-McDermid: la enfermedad poco frecuente que busca salir del anonimato en Argentina

La consigna principal recupera un mensaje clave: en determinados casos, las manifestaciones del espectro autista pueden responder a una causa genética de base que requiere una evaluación médica profunda.

Cuándo los padres podrían buscar si esta es la condición que presentan sus hijos? Los expertos explica que los pacientes con el síndrome de Phelan-McDermid, enfrentan desafíos significativos en el neurodesarrollo, especialmente en la comunicación social y emocional.

Suelen presentar conductas repetitivas o estereotipadas, como aletear o caminar en círculos, que actúan como una estrategia de autorregulación emocional. Otros presentan impulsividad, ansiedad y dificultad para adaptarse a ciertos contextos, afectando sus interacciones en la escuela y en otros entornos sociales. Comprender el contexto y los factores que desencadenan estas conductas es esencial para desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas.

La alteración genética que afecta las conexiones neuronales

El síndrome de Phelan-McDermid está asociado a la pérdida de material genético en la región 22q13 del cromosoma 22, que puede incluir el gen SHANK3, o a variantes patogénicas de ese mismo gen. SHANK3 participa en el funcionamiento de las sinapsis, las estructuras que permiten la comunicación entre las neuronas. Su alteración afecta procesos fundamentales del neurodesarrollo, como el lenguaje, el aprendizaje, la comunicación y las habilidades motoras.

Entre las manifestaciones más habituales se encuentran:

Síntomas físicos y motores: hipotonía muscular (bajo tono muscular), retraso global del desarrollo, dificultades motrices y falta de lenguaje oral.

hipotonía muscular (bajo tono muscular), retraso global del desarrollo, dificultades motrices y falta de lenguaje oral. Afecciones neurológicas y sistémicas: trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, epilepsia y alteraciones en la percepción del dolor.

trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, epilepsia y alteraciones en la percepción del dolor. Rasgos del comportamiento: características del espectro autista y dificultades adaptativas.

Debido a que cada persona presenta una combinación única de síntomas, no existe una evolución única para esta enfermedad genética. Especialistas como la médica genetista Soledad Kleppe (Hospital Italiano) y el neurólogo infantil Hernán Amartino (Hospital Universitario Austral) destacan la relevancia de identificar la causa genética precisa para guiar el seguimiento clínico, anticipar complicaciones y personalizar los abordajes terapéuticos.

Día internacional de las enfermedades raras visibilizado por ALAPA en 2025.

El estudio genético que puede cambiar el rumbo de las familias

El diagnóstico del síndrome requiere estudios específicos. El microarray cromosómico permite identificar pérdidas de material genético en la región 22q13, mientras que la secuenciación (paneles de genes, exoma o genoma) detecta mutaciones específicas en SHANK3. Si bien un diagnóstico preciso no ofrece una cura inmediata, resulta un pilar para orientar controles médicos, evitar tratamientos inadecuados y organizar la atención multidisciplinaria.

En Argentina, las familias han atravesado largos peregrinajes médicos antes de acceder a la certeza. Casos como el de Ignacio en Rosario, quien tras años de clasificaciones ambiguas como Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) logró su diagnóstico por microarray, Isabella en Olavarría, Gaspar en el conurbano bonaerense, o Homero y Santiago, demuestran la importancia de persistir en las evaluaciones médicas.

La búsqueda compartida motivó la creación de la Asociación Síndrome Phelan-McDermid Argentina, presidida por Magalí Fuentes, que hoy integra una red internacional con entidades de España y cuenta con el apoyo de personalidades como el actor Ricardo Darín para difundir su mensaje.

La ciencia avanza hacia tratamientos específicos

Las investigaciones sobre el gen SHANK3 han abierto nuevas líneas de estudio orientadas a identificar mecanismos biológicos susceptibles de intervención, incluyendo ensayos farmacológicos y aproximaciones de terapia génica.

Aunque aún no existe una cura aprobada para esta enfermedad genética, la rehabilitación temprana, la terapia ocupacional, los apoyos para la comunicación y la atención neurológica continúan siendo los pilares indispensables para mejorar la calidad de vida de los pacientes en Argentina y el mundo.