Un amigo de Bruce Willis dio un detalle desconocido sobre la enfermedad del protagonista de "Duro de matar"

El magnetismo inigualable de un héroe de acción

Más allá de la nostalgia que genera el impacto de su enfermedad, Pollak recordó con admiración el imponente magnetismo que caracterizaba a Willis en sus años de mayor esplendor en el cine. “A veces sentía que estaba al lado de Elvis Presley”, rememoró sobre el impacto que causaba la sola presencia física de Bruce ante el público.

El actor, que compartió numerosos proyectos con destacadas figuras del cine a lo largo de su carrera, fue enfático en la distinción: “Siempre estuve cerca de muchas grandes estrellas a lo largo de los años. El magnetismo de Bruce era inigualable”.

Tallulah y Bruce Willis.

El sostén de la familia y el afecto cotidiano

Los testimonios de Pollak se alinean con las recientes declaraciones y publicaciones realizadas por la propia familia de Willis. Sus hijas y su entorno más cercano han remarcado en varias ocasiones que, si bien atraviesan días sumamente complejos y dolorosos, la prioridad absoluta es brindarle contención a través del contacto afectivo cotidiano.

A través de las redes sociales, sus seres queridos mostraron que el actor responde con calidez, sonrisas y gestos de ternura ante la presencia de sus hijas y su nieta, aferrándose al círculo familiar que lo resguarda de manera constante en esta etapa de su vida.