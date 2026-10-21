El avance de la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis genera tristeza y preocupación desde hace tiempo en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, el actor y comediante Kevin Pollak, uno de los amigos más cercanos del protagonista de Duro de matar dentro de la industria cinematográfica, compartió una reflexión sobre el presente que atraviesa el artista y un dato que no muchos conocen .
Un amigo de Bruce Willis dio un detalle desconocido sobre la enfermedad del protagonista de "Duro de matar"
El actor y comediante Kevin Pollak reflexionó sobre el avance de la demencia frontotemporal Willis. Destacó el rol de la familia y aseguró que, a pesar del deterioro, vive rodeado de un entorno de protección y afecto.
“Él vive en una burbuja de amor y cariño. De una manera muy extraña y única, es más feliz que nunca”, expresó Pollak al referirse al estado actual de Willis. El comediante dejó ver la compleja mezcla de emociones que implica acompañar el proceso de deterioro cognitivo de una figura de tanto dinamismo: “Es desgarrador. Así que, en lugar de llorar, me río de la dulce y simple ironía de un hombre tan fuerte y lleno de vida”.
En sus declaraciones, Pollak también explicó que la propia naturaleza de la afección que padece la estrella de Hollywood hace que no tenga plena noción de su diagnóstico. “Está junto a su familia y, debido a la naturaleza de su enfermedad, no es consciente de que tiene un problema”, precisó. Es decir que, a su manera, en un estilo de realidad paralela, Bruce Willis no sufre su enfermedad.
El magnetismo inigualable de un héroe de acción
Más allá de la nostalgia que genera el impacto de su enfermedad, Pollak recordó con admiración el imponente magnetismo que caracterizaba a Willis en sus años de mayor esplendor en el cine. “A veces sentía que estaba al lado de Elvis Presley”, rememoró sobre el impacto que causaba la sola presencia física de Bruce ante el público.
El actor, que compartió numerosos proyectos con destacadas figuras del cine a lo largo de su carrera, fue enfático en la distinción: “Siempre estuve cerca de muchas grandes estrellas a lo largo de los años. El magnetismo de Bruce era inigualable”.
El sostén de la familia y el afecto cotidiano
Los testimonios de Pollak se alinean con las recientes declaraciones y publicaciones realizadas por la propia familia de Willis. Sus hijas y su entorno más cercano han remarcado en varias ocasiones que, si bien atraviesan días sumamente complejos y dolorosos, la prioridad absoluta es brindarle contención a través del contacto afectivo cotidiano.
A través de las redes sociales, sus seres queridos mostraron que el actor responde con calidez, sonrisas y gestos de ternura ante la presencia de sus hijas y su nieta, aferrándose al círculo familiar que lo resguarda de manera constante en esta etapa de su vida.
En pocas palabras
- Amigo de Bruce Willis: Kevin Pollak afirmó que el actor está rodeado de amor y vive feliz.
- Sin noción de su enfermedad: debido a la demencia frontotemporal, Willis no es consciente de su diagnóstico.
- Entorno familiar: la familia del actor lo contiene y comparte momentos de calidez y ternura.