El telescopio Swift de la NASA está descontrolado y es probable que caiga en Argentina

Las proyecciones orbitales preliminares elaboradas por diversas entidades de seguimiento espacial indican que la franja geográfica de posible ingreso a la atmósfera abarca amplias regiones del hemisferio sur, entre las que se incluye gran parte del territorio sudamericano y un segmento significativo del territorio argentino.

No obstante, el carácter dinámico e incontrolado de la caída impide determinar con exactitud el punto final de reentrada o el eventual epicentro de dispersión hasta las horas previas al evento.

Los análisis técnicos de la NASA sugieren un riesgo sustancialmente bajo para la población urbana y las infraestructuras en la superficie. La estructura principal del observatorio sufrirá un intenso proceso de ablación y fragmentación debido al desmedido rozamiento térmico generado al atravesar la atmósfera a alta velocidad, desintegrando la mayor parte de sus componentes.

Las autoridades prevén que únicamente fragmentos de alta resistencia térmica o densidad estructural conserven integridad física, presentando una probabilidad mínima de impactar en áreas pobladas o provocar daños materiales de consideración.

Con este desenlace concluye más de un siglo de contribuciones clave al estudio de los brotes de rayos gamma y los fenómenos más violentos del universo.

Fuente: alertadigital.ar