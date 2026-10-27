El telescopio espacial Neil Gehrels Swift de la NASA ha culminado formalmente su destacada trayectoria científica tras más de dos décadas en funcionamiento. Afectado por un progresivo decaimiento orbital que lo ha situado a menos de 275 kilómetros de la superficie terrestre, el incremento en la densidad atmosférica a esa altitud ha imposibilitado el mantenimiento del apuntamiento preciso requerido para sus observaciones astronómicas.
El telescopio Swift de la NASA está descontrolado y es probable que caiga en Argentina
El telescopio Swift de la NASA, operativo por más de 20 años, reingresará de forma incontrolada a la atmósfera con posibles zonas de impacto en Argentina
A pesar de las gestiones de la NASA, el telescopio Swift se dirige a una reentrada incontrolada a la atmósfera, con las zonas de posible impacto abarcando territorio sudamericano y argentino, aunque el riesgo para la población es bajo.
A pesar de las gestiones técnicas evaluadas por las autoridades de la agencia espacial estadounidense para modificar su trayectoria o extender su permanencia operacional, el telescopio se encamina hacia una reentrada incontrolada a la Tierra en las próximas semanas.
Las proyecciones orbitales preliminares elaboradas por diversas entidades de seguimiento espacial indican que la franja geográfica de posible ingreso a la atmósfera abarca amplias regiones del hemisferio sur, entre las que se incluye gran parte del territorio sudamericano y un segmento significativo del territorio argentino.
No obstante, el carácter dinámico e incontrolado de la caída impide determinar con exactitud el punto final de reentrada o el eventual epicentro de dispersión hasta las horas previas al evento.
Los análisis técnicos de la NASA sugieren un riesgo sustancialmente bajo para la población urbana y las infraestructuras en la superficie. La estructura principal del observatorio sufrirá un intenso proceso de ablación y fragmentación debido al desmedido rozamiento térmico generado al atravesar la atmósfera a alta velocidad, desintegrando la mayor parte de sus componentes.
Las autoridades prevén que únicamente fragmentos de alta resistencia térmica o densidad estructural conserven integridad física, presentando una probabilidad mínima de impactar en áreas pobladas o provocar daños materiales de consideración.
Con este desenlace concluye más de un siglo de contribuciones clave al estudio de los brotes de rayos gamma y los fenómenos más violentos del universo.
Fuente: alertadigital.ar
En pocas palabras
- Telescopio espacial: el Neil Gehrels Swift de la NASA culminó su misión tras 20 años.
- Reingreso incontrolado: se dirige a la Tierra y podría caer en territorio argentino.
- Riesgo bajo: la NASA estima que la mayoría de los fragmentos se desintegrarán en la atmósfera.