Bajó 30 kilos a los 62 años sin pastillas ni inyecciones: los 16 hábitos clave que transformaron su vida

La experiencia se sintetiza en 16 decisiones cotidianas

1- Registrar las comidas y la actividad

Cork comenzó a anotar todo lo que consumía en una aplicación, al tiempo que contabilizaba sus pasos diarios. Este seguimiento le permitió tomar conciencia de las porciones reales y de los picoteos desapercibidos entre comidas.

2- Dar prioridad a la alimentación sobre el ejercicio

Ordenó su plan nutricional al comprender que la actividad física, por sí sola, no compensaba un exceso de ingesta. La clave para la pérdida de peso residió en sostener un déficit energético de manera segura y adaptada.

3- Priorizar el consumo de proteínas

Incluyó huevos en el desayuno e incorporó carnes magras, pescado, tofu, yogur y verduras en el resto de las comidas. Además, sumó batidos proteicos para después de sus sesiones de entrenamiento.

4- Mantener un margen de flexibilidad (Regla 80/20)

Aplicó la pauta de un "80% de disciplina y 20% de margen". Esto le permitió disfrutar ocasionalmente de una copa de vino o un dulce sin sentir culpa, sosteniendo sus hábitos sin buscar una perfección inalcanzable.

5- Sumar ejercicios de fuerza y Pilates

Comenzó a entrenar con pesas a los 57 años y lo combinó con clases de Pilates para ganar movilidad y masa muscular. La rutina se alineó con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre fortalecimiento muscular en adultos.

6- Incrementar las caminatas diarias

Ante su falta de gusto por el running, optó por caminar más. Reemplazó los traslados en auto por trayectos a pie hasta alcanzar una meta habitual de entre 10.000 y 12.000 pasos al día.

7- Respetar los días de descanso

Su esquema semanal contemplaba tres sesiones de fuerza, dos de Pilates y caminatas diarias, reservando días para la recuperación muscular y evitando el sobreentrenamiento.

8- Incorporar el sauna en la rutina

Instauró el uso del sauna posterior al entrenamiento varias veces a la semana. Lo definió como una práctica de bienestar personal dentro de su higiene de vida, no como un método mágico para quemar grasa.

9- Priorizar la higiene del sueño

Buscó acostarse alrededor de las 22:00 y dormir al menos siete horas. Para lograrlo, retiró el teléfono del dormitorio, bajó las persianas, leyó antes de dormir, usó antifaz y sumó suplementación de magnesio bajo recomendación.

10- Planificar los snacks

Para evitar los excesos con el azúcar, elegía de antemano qué iba a consumir y racionaba las porciones. Sus opciones habituales incluyeron dátiles, chocolate amargo, yogur griego y frutos rojos.

11- Reducir azúcares y ultraprocesados

Minimizó el consumo de comidas preparadas, cereales azucarados, galletitas, tortas y fiambres procesados. Optó por la cocina casera y alimentos frescos, sin erradicar por completo gustos como el chocolate negro.

12- Visualizar una meta personal

Imaginarse vistiendo nuevamente la ropa que le gustaba funcionó como motor de motivación. Al consolidar la pérdida de peso, vendió sus prendas antiguas y renovó su armario.

13- Contar con una red de apoyo

Recomendó apoyarse en una persona de confianza (un familiar, amigo o compañero de entrenamiento) que brinde acompañamiento, seguimiento y con quien se pueda hablar sin filtros sobre el proceso.

14- Moderar el consumo de alcohol

Redujo drásticamente la ingesta de alcohol, reemplazándolo en salidas sociales por cerveza sin alcohol, vinos de baja graduación o agua con gas. Estableció un límite personal de no superar dos copas semanales de graduación habitual.

15- Evitar cenar a horas tardías

Sin realizar ayuno intermitente estricto, adoptó la costumbre de cenar antes de las 19:00 para favorecer la digestión y el descanso nocturno.

16- Adaptar la rutina durante las vacaciones

En los viajes mantuvo la actividad física y el gusto por la gastronomía local, pero evitando los excesos de los bufés libres. Solía estructurar sus días de descanso con dos comidas principales (un brunch y una cena) en lugar de tres.

El cambio de menú diario

En su relato, Alison Cork detalló la transformación de su plato cotidiano: