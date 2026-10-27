La empresaria y columnista británica Alison Cork relató su proceso de transformación física tras perder 30 kilos a lo largo de 18 meses. Su método no incluyó medicamentos ni inyecciones para adelgazar como Ozempic, sino la incorporación de cambios paulatinos en la alimentación (dieta), ejercicio físico y la rutina diaria que pudo sostener en el tiempo.
Bajó 30 kilos a los 62 años sin pastillas ni inyecciones: los 16 hábitos clave que transformaron su vida
La empresaria británica Alison Cork logró pasar del talle 16 al 10 en un proceso de 18 meses. Alimentación, ejercicio de fuerza y constancia, los pilares de un cambio sostenible.
Según relató al medio Daily Mail, a los 57 años pesaba alrededor de 86 kilos y vestía un talle 16 (equivalente a un XL). Tras consolidar sus nuevos hábitos, logró ubicarse cerca de los 57 kilos y pasó a usar un talle 10 (M), e incluso talle 8 (S).
Cork enfatizó que se trata de un testimonio personal y no de un plan médico universal.
La experiencia se sintetiza en 16 decisiones cotidianas
1- Registrar las comidas y la actividad
Cork comenzó a anotar todo lo que consumía en una aplicación, al tiempo que contabilizaba sus pasos diarios. Este seguimiento le permitió tomar conciencia de las porciones reales y de los picoteos desapercibidos entre comidas.
2- Dar prioridad a la alimentación sobre el ejercicio
Ordenó su plan nutricional al comprender que la actividad física, por sí sola, no compensaba un exceso de ingesta. La clave para la pérdida de peso residió en sostener un déficit energético de manera segura y adaptada.
3- Priorizar el consumo de proteínas
Incluyó huevos en el desayuno e incorporó carnes magras, pescado, tofu, yogur y verduras en el resto de las comidas. Además, sumó batidos proteicos para después de sus sesiones de entrenamiento.
4- Mantener un margen de flexibilidad (Regla 80/20)
Aplicó la pauta de un "80% de disciplina y 20% de margen". Esto le permitió disfrutar ocasionalmente de una copa de vino o un dulce sin sentir culpa, sosteniendo sus hábitos sin buscar una perfección inalcanzable.
5- Sumar ejercicios de fuerza y Pilates
Comenzó a entrenar con pesas a los 57 años y lo combinó con clases de Pilates para ganar movilidad y masa muscular. La rutina se alineó con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre fortalecimiento muscular en adultos.
6- Incrementar las caminatas diarias
Ante su falta de gusto por el running, optó por caminar más. Reemplazó los traslados en auto por trayectos a pie hasta alcanzar una meta habitual de entre 10.000 y 12.000 pasos al día.
7- Respetar los días de descanso
Su esquema semanal contemplaba tres sesiones de fuerza, dos de Pilates y caminatas diarias, reservando días para la recuperación muscular y evitando el sobreentrenamiento.
8- Incorporar el sauna en la rutina
Instauró el uso del sauna posterior al entrenamiento varias veces a la semana. Lo definió como una práctica de bienestar personal dentro de su higiene de vida, no como un método mágico para quemar grasa.
9- Priorizar la higiene del sueño
Buscó acostarse alrededor de las 22:00 y dormir al menos siete horas. Para lograrlo, retiró el teléfono del dormitorio, bajó las persianas, leyó antes de dormir, usó antifaz y sumó suplementación de magnesio bajo recomendación.
10- Planificar los snacks
Para evitar los excesos con el azúcar, elegía de antemano qué iba a consumir y racionaba las porciones. Sus opciones habituales incluyeron dátiles, chocolate amargo, yogur griego y frutos rojos.
11- Reducir azúcares y ultraprocesados
Minimizó el consumo de comidas preparadas, cereales azucarados, galletitas, tortas y fiambres procesados. Optó por la cocina casera y alimentos frescos, sin erradicar por completo gustos como el chocolate negro.
12- Visualizar una meta personal
Imaginarse vistiendo nuevamente la ropa que le gustaba funcionó como motor de motivación. Al consolidar la pérdida de peso, vendió sus prendas antiguas y renovó su armario.
13- Contar con una red de apoyo
Recomendó apoyarse en una persona de confianza (un familiar, amigo o compañero de entrenamiento) que brinde acompañamiento, seguimiento y con quien se pueda hablar sin filtros sobre el proceso.
14- Moderar el consumo de alcohol
Redujo drásticamente la ingesta de alcohol, reemplazándolo en salidas sociales por cerveza sin alcohol, vinos de baja graduación o agua con gas. Estableció un límite personal de no superar dos copas semanales de graduación habitual.
15- Evitar cenar a horas tardías
Sin realizar ayuno intermitente estricto, adoptó la costumbre de cenar antes de las 19:00 para favorecer la digestión y el descanso nocturno.
16- Adaptar la rutina durante las vacaciones
En los viajes mantuvo la actividad física y el gusto por la gastronomía local, pero evitando los excesos de los bufés libres. Solía estructurar sus días de descanso con dos comidas principales (un brunch y una cena) en lugar de tres.
El cambio de menú diario
En su relato, Alison Cork detalló la transformación de su plato cotidiano:
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Desayuno: pasó de consumir medialunas o platos abundantes a tortillas de huevo y pavo.
Almuerzo: reemplazó los sándwiches y la comida lista de supermercado por platos a base de pollo, carne o pescado acompañados por verduras.
Cena: sustituyó las ultraprocesadas acompañadas de varias copas de vino y postre por preparaciones caseras como shakshuka, sopa o chili de venado.
En pocas palabras
- Alison Cork: Perdió 30 kilos en 18 meses a los 62 años con dieta y ejercicio.
- 16 hábitos clave: Incluyen registro de comidas, ejercicio de fuerza, y buena higiene del sueño.
- Transformación: Pasó del talle 16 al 10 sin medicamentos, basándose en cambios sostenibles.