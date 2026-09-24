Durante años, España buscó convertirse en la sede de uno de los proyectos astronómicos más ambiciosos del mundo. Pero la oportunidad se cerró y se consolido en América Latina. El consorcio internacional que impulsa el Telescopio de Treinta Metros (TMT) descartó finalmente a la isla de La Palma como posible ubicación.
Dijeron que no a España y el gigante quedó en América Latina: así es el mayor telescopio óptico en construcción
El ambicioso telescopio óptico de América Latina, con una inversión millonaria de España que no prosperó, prevé su culminación en 2029 tras superar el 70% de su construcción.
Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en el desierto de Atacama, Chile avanza con otro proyecto todavía mayor. En el Cerro Armazones, a 3.046 metros sobre el nivel del mar, se construye el Extremely Large Telescope (ELT) del Observatorio Europeo Austral (ESO).
El gigante que España quiso llevarse y terminó en América Latina: tendrá un espejo de 39 metros
Cuando entre en funcionamiento, tendrá un espejo principal de 39 metros de diámetro y será el telescopio óptico más grande del planeta. La magnitud de la obra se puede dimensionar por sus propias instalaciones. Para preparar la plataforma de 150 por 300 metros donde se levantará el telescopio fue necesario retirar alrededor de 220.000 metros cúbicos de roca de la cima del Cerro Armazones.
El proyecto en América Latina contempla además una enorme cúpula para proteger el instrumento de las condiciones extremas del desierto. El avance ya es visible. En abril de 2026, ESO informó que la construcción había alcanzado aproximadamente el 70%, mientras las grandes grúas continuaban trabajando sobre la estructura.
La finalización de la cúpula está prevista para 2027 y la primera luz técnica del telescopio para 2029. El espejo principal será uno de los elementos más extraordinarios del proyecto.
El telescopio de América Latina no estará compuesto por una única pieza gigantesca, sino por 798 segmentos que funcionarán coordinadamente para formar una superficie de 39 metros de diámetro. En conjunto, tendrán una superficie colectora de luz de 978 metros cuadrados.
El proyecto de España era diferente. El TMT tendría un espejo de 30 metros y La Palma había sido presentada como alternativa después de que Hawái enfrentara una fuerte oposición al emplazamiento original en Mauna Kea. El Gobierno español llegó a ofrecer hasta 1.000 millones de euros para intentar atraer la infraestructura a Canarias, pero el consorcio decidió no avanzar con esa candidatura.
En pocas palabras
- América Latina: Alberga el mayor telescopio óptico del mundo, en construcción avanzada en Chile.
- España: Descartó albergar el proyecto TMT tras una inversión millonaria fallida.
- ELT: El telescopio chileno prevé su culminación técnica en 2029 con un espejo de 39 metros.