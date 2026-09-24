Dijeron que no a España y el gigante quedó en América Latina: así es el mayor telescopio óptico en construcción

El proyecto en América Latina contempla además una enorme cúpula para proteger el instrumento de las condiciones extremas del desierto. El avance ya es visible. En abril de 2026, ESO informó que la construcción había alcanzado aproximadamente el 70%, mientras las grandes grúas continuaban trabajando sobre la estructura.

La finalización de la cúpula está prevista para 2027 y la primera luz técnica del telescopio para 2029. El espejo principal será uno de los elementos más extraordinarios del proyecto.

El telescopio de América Latina no estará compuesto por una única pieza gigantesca, sino por 798 segmentos que funcionarán coordinadamente para formar una superficie de 39 metros de diámetro. En conjunto, tendrán una superficie colectora de luz de 978 metros cuadrados.

El proyecto de España era diferente. El TMT tendría un espejo de 30 metros y La Palma había sido presentada como alternativa después de que Hawái enfrentara una fuerte oposición al emplazamiento original en Mauna Kea. El Gobierno español llegó a ofrecer hasta 1.000 millones de euros para intentar atraer la infraestructura a Canarias, pero el consorcio decidió no avanzar con esa candidatura.