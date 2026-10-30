Si se te rompió el termómetro, no cometas este error común: te contamos qué hacer para evitar riesgos en casa

En caso de rotura o desecho de un derrame, es fundamental conocer las acciones riesgosas que no se deben hacer:

Nunca debe usarse una aspiradora porque dispersa el mercurio en el aire en forma de vapor e incrementa la exposición.

No usar escoba porque fracciona el elemento en microgotas.

No tirar por los desagües, ya que contamina las tuberíasy fosas sépticas.

Tampoco se debe caminar por la casa si el calzado o la ropa se han contaminado.

Este metal puede liberar vapores que representan un riesgo para la salud.

Cómo evitar riesgos en casa ante el mercurio del termómetro

Para limpiar de forma adecuada un derrame de este elemento, los niños y las mascotas pueden entrar en cierta habitación con la ventanas abiertas. La persona que realice la limpieza debe usar guantes de protección ya sean de látex, nitrilo o goma.

Los cristales rotos deben juntarse con precaución y guardarse en bolsas con cierre. Para juntar las esferas de mercurio, se puede usar hasta un cartón rígido o una escoba, usando luz para detectar brillos en el suelo. En cambio, si hay gotas más pequeñas pueden levantarse con un gotero, cinta de embalar o un pincel con crema de afeitar.

Una vez hecho el paso anterior, todos los elementos utilizados deben ponerse en bolsas plásticas resistentes y herméticas para luego contactar a los profesionales corresondientes.

Por último, el área de la casa afectado debe ventilarse por al menos 24 horas y, si en el lugar había niños o mujeres embarazadas, se aconseja consultar con un experto en intoxicaciones.