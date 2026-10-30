Si se te rompió el termómetro, no cometas este error común: te contamos qué hacer para evitar riesgos en casa

Muchas casas aún tienen termómetros tradicionales o no digitales para medir la fiebre, y un accidente que puede pasar es que se caiga y se rompa. Sin embargo, el mercurio suele ser un riesgo y en caso de que se rompa, no se debe tirar a la basura como cualquier otro desecho.
Los errores que jamás debe cometer con un termómetro roto
Si sin querer el termómetro se cae y se rompe, identificar si contienen mercurio es el primer paso para evitar un riesgo. Si el líquido interno tiene un color distinto al plateado, suele ser alcohol; pero si es de color plateado y la tira de calibración no indica explícitamente "libre de mercurio", debe asumirse que contiene este elemento químico tóxico.
Por esta razón ante los riesgos, las autoridades ambientales recomiendan reemplazarlos por modelos digitales o libres de mercurio y mantener el cuidado de la salud en casa.
En caso de rotura o desecho de un derrame, es fundamental conocer las acciones riesgosas que no se deben hacer:
- Nunca debe usarse una aspiradora porque dispersa el mercurio en el aire en forma de vapor e incrementa la exposición.
- No usar escoba porque fracciona el elemento en microgotas.
- No tirar por los desagües, ya que contamina las tuberíasy fosas sépticas.
- Tampoco se debe caminar por la casa si el calzado o la ropa se han contaminado.
Cómo evitar riesgos en casa ante el mercurio del termómetro
Para limpiar de forma adecuada un derrame de este elemento, los niños y las mascotas pueden entrar en cierta habitación con la ventanas abiertas. La persona que realice la limpieza debe usar guantes de protección ya sean de látex, nitrilo o goma.
Los cristales rotos deben juntarse con precaución y guardarse en bolsas con cierre. Para juntar las esferas de mercurio, se puede usar hasta un cartón rígido o una escoba, usando luz para detectar brillos en el suelo. En cambio, si hay gotas más pequeñas pueden levantarse con un gotero, cinta de embalar o un pincel con crema de afeitar.
Una vez hecho el paso anterior, todos los elementos utilizados deben ponerse en bolsas plásticas resistentes y herméticas para luego contactar a los profesionales corresondientes.
Por último, el área de la casa afectado debe ventilarse por al menos 24 horas y, si en el lugar había niños o mujeres embarazadas, se aconseja consultar con un experto en intoxicaciones.
En pocas palabras
- Termómetro de mercurio: si se rompe, no debes tirarlo a la basura común por ser un riesgo.
- Errores a evitar: no uses aspiradora, escoba ni lo tires por el desagüe para prevenir la dispersión de mercurio.
- Limpieza segura: junta los cristales y el mercurio con guantes, cartón o gotero, ventila el área y contacta profesionales.