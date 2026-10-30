La Universidad de Congreso presentó los resultados de diez años de fortalecimiento de su sistema institucional de investigación, con indicadores que muestran la continuidad de sus proyectos científicos, la participación de estudiantes y el desarrollo de nuevas áreas de conocimiento.
Diez años de investigación: una universidad mendocina desarrolló 227 adjudicaciones de proyectos científicos
La Universidad de Congreso presentó un balance de su actividad científica entre 2016 y 2026. Actualmente cuenta con 134 docentes investigadores y 118 estudiantes becarios
Jornadas Anuales de Investigación UC 2026
El balance fue compartido durante la apertura de las Jornadas Anuales de Investigación UC 2026, encabezada por el rector, Mg. Rubén Darío Bresso, y el secretario de Investigación y Posgrado, Aldo Rodríguez Salas.
Entre los indicadores presentados se destacan 227 adjudicaciones de proyectos de investigación entre 2017 y 2026, de las cuales 57 corresponden al ciclo 2025–2026.
La institución registra además 134 docentes investigadores activos y 118 estudiantes becarios que participan de proyectos académicos y científicos.
Las investigaciones se desarrollan en cinco localizaciones académicas y abarcan problemáticas relacionadas con la salud, los derechos y las políticas públicas, la economía, las relaciones internacionales, el ambiente, la arquitectura y la inteligencia artificial.
Publicaciones de la Universidad de Congreso
Otro aspecto destacado fue la producción editorial. Entre 2017 y 2026, la Editorial de la Universidad de Congreso (EdiUC) registró 39 publicaciones monográficas, incluyendo trabajos científicos, investigaciones y tesis.
En esta nueva etapa, la Universidad también incorporó herramientas institucionales vinculadas con la ética de la investigación y el uso responsable de la inteligencia artificial.
El objetivo es continuar fortaleciendo la producción de conocimientos y su vinculación con problemáticas sociales, productivas y territoriales, favoreciendo la participación de docentes, investigadores y estudiantes.
En pocas palabras
- Investigación UC: la Universidad de Congreso presentó resultados de 10 años de actividad científica, con 227 proyectos adjudicados y 134 docentes investigadores.
- Producción académica: la editorial de la universidad publicó 39 trabajos entre 2017 y 2026, abarcando diversas áreas del conocimiento.
- Innovación y ética: se incorporaron herramientas para la ética de la investigación y el uso responsable de la inteligencia artificial.