Diez años de investigación: una universidad mendocina desarrolló 227 adjudicaciones de proyectos científicos

La institución registra además 134 docentes investigadores activos y 118 estudiantes becarios que participan de proyectos académicos y científicos.

Las investigaciones se desarrollan en cinco localizaciones académicas y abarcan problemáticas relacionadas con la salud, los derechos y las políticas públicas, la economía, las relaciones internacionales, el ambiente, la arquitectura y la inteligencia artificial.

Publicaciones de la Universidad de Congreso

Otro aspecto destacado fue la producción editorial. Entre 2017 y 2026, la Editorial de la Universidad de Congreso (EdiUC) registró 39 publicaciones monográficas, incluyendo trabajos científicos, investigaciones y tesis.

En esta nueva etapa, la Universidad también incorporó herramientas institucionales vinculadas con la ética de la investigación y el uso responsable de la inteligencia artificial.

El objetivo es continuar fortaleciendo la producción de conocimientos y su vinculación con problemáticas sociales, productivas y territoriales, favoreciendo la participación de docentes, investigadores y estudiantes.