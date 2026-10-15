La Universidad de Congreso otorgará becas de hasta el 100% a estudiantes que terminan el secundario

Los beneficios alcanzan el porcentaje correspondiente de las cuotas mensuales de la carrera elegida y no comprenden matrícula ni preuniversitario.

El proceso de selección incluye un examen de cultura general y actualidad para los postulantes.

Cómo será la selección de los estudiantes

Los postulantes deberán participar de un examen de cultura general y actualidad, integrado por preguntas de opción múltiple.

Quienes superen esta instancia podrán avanzar posteriormente en el proceso de selección previsto en las Bases y Condiciones de la convocatoria.

Para participar será necesario completar previamente el formulario oficial y acreditar identidad mediante Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de rendir.

Las fechas, horarios y condiciones para la realización del examen serán comunicadas por la Universidad a través de sus canales institucionales y mediante los datos de contacto ingresados durante la inscripción.

La convocatoria está destinada exclusivamente a estudiantes que se encuentren transitando su último año de educación secundaria y busquen comenzar su formación universitaria durante 2027.

Con esta propuesta, la Universidad de Congreso continúa impulsando herramientas destinadas a acompañar el acceso a la educación superior y reconocer a jóvenes que se destacan durante su trayectoria educativa.

Información e inscripción aquí.