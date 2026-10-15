La Universidad de Congreso abrió la convocatoria 2027 de su programa Beca UC – Búsqueda del Mejor Egresado, una iniciativa destinada a reconocer el desempeño y los conocimientos de estudiantes que actualmente cursan el último año del nivel secundario.
La Universidad de Congreso otorgará becas de hasta el 100% a estudiantes que terminan el secundario
Estudiantes de último año de secundaria podrán acceder a becas del 100% en la Universidad de Congreso si cumplen con los requisitos de la convocatoria 2027
Cómo acceder a las becas de la Universidad de Congreso
La propuesta permitirá acceder a becas de hasta el 100% para comenzar una carrera en la Universidad de Congreso durante el ciclo académico 2027.
En cada Sede de la Universidad que cuente con oferta académica se otorgará una beca del 100%, una del 50% y dos del 25%, de acuerdo con el orden de mérito alcanzado durante el proceso de selección.
Los beneficios alcanzan el porcentaje correspondiente de las cuotas mensuales de la carrera elegida y no comprenden matrícula ni preuniversitario.
Cómo será la selección de los estudiantes
Los postulantes deberán participar de un examen de cultura general y actualidad, integrado por preguntas de opción múltiple.
Quienes superen esta instancia podrán avanzar posteriormente en el proceso de selección previsto en las Bases y Condiciones de la convocatoria.
Para participar será necesario completar previamente el formulario oficial y acreditar identidad mediante Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de rendir.
Las fechas, horarios y condiciones para la realización del examen serán comunicadas por la Universidad a través de sus canales institucionales y mediante los datos de contacto ingresados durante la inscripción.
La convocatoria está destinada exclusivamente a estudiantes que se encuentren transitando su último año de educación secundaria y busquen comenzar su formación universitaria durante 2027.
Con esta propuesta, la Universidad de Congreso continúa impulsando herramientas destinadas a acompañar el acceso a la educación superior y reconocer a jóvenes que se destacan durante su trayectoria educativa.
En pocas palabras
- Universidad de Congreso: abrió la convocatoria 2027 para el programa Beca UC, destinada a estudiantes del último año de secundaria.
- Beneficios: se otorgarán becas del 100%, 50% y 25% en las diferentes sedes de la institución.
- Proceso de selección: incluye un examen de cultura general y actualidad para los postulantes.