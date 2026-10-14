Universidad de Congreso: jornadas de Trabajo Social unen a Argentina y Estados Unidos

Los encuentros se desarrollaron bajo modalidad presencial y virtual, y contaron con aproximadamente 80 participantes entre estudiantes, profesionales e interesados.

Uno de los principales invitados fue Jeremy Carney, de la Universidad Estatal de Minnesota, Doctor en Educación con especialización en Educación de Adultos y Educación Profesional, Magíster y Licenciado en Trabajo Social y con formación en Justicia Penal.

Su participación permitió establecer un diálogo entre las experiencias de Estados Unidos y Argentina y analizar de qué manera las características sociales, históricas, culturales e institucionales de cada contexto intervienen en las prácticas profesionales.

Tres jornadas, tres perspectivas

El primer encuentro estuvo dedicado a las perspectivas históricas del Trabajo Social, recuperando aportes de referentes como Mary Richmond y Jane Addams y analizando las diferentes formas de comprender la intervención individual, familiar y social.

La segunda jornada abordó infancias, protección y familia, con especial atención a los sistemas de protección infantil, dispositivos de acogida y adopción y al equilibrio entre la preservación de los vínculos familiares y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Participó además el equipo responsable del programa provincial Acogimiento Familiar, aportando experiencias vinculadas directamente con el contexto mendocino.

El evento fortaleció el intercambio y aportó nuevas herramientas para la práctica profesional.

Finalmente, la tercera jornada estuvo dedicada a justicia, prevención e intervención profesional, con debates sobre derechos, Sistema Penal Juvenil, contextos de encierro, alternativas a las respuestas punitivas y el rol del Trabajo Social en la promoción y garantía de derechos.

La experiencia concluyó con una Peña Argentina, que permitió compartir con el visitante internacional expresiones de la cultura local a través de la música, la danza y las tradiciones.

Las Jornadas Internacionales fortalecieron el intercambio académico e institucional y permitieron analizar problemáticas sociales contemporáneas desde realidades diferentes, incorporando nuevas preguntas y herramientas para la práctica profesional.