La Universidad de Congreso realizó las Jornadas Internacionales de Trabajo Social “Perspectivas Comparadas: Intervención, Infancias y Justicia”, una propuesta que reunió durante tres días experiencias académicas y profesionales de Argentina y Estados Unidos.
Universidad de Congreso: jornadas de Trabajo Social unen a Argentina y Estados Unidos
La Universidad de Congreso reunió a especialistas de Argentina y Estados Unidos para analizar la intervención profesional en Trabajo Social
Diálogo y experiencias de Estados Unidos y Argentina
Los encuentros se desarrollaron los días 23, 24 y 25 de septiembre, bajo modalidad presencial y virtual, y contaron con aproximadamente 80 participantes entre estudiantes, profesionales e interesados.
La iniciativa fue organizada por la Coordinación de la Licenciatura en Trabajo Social de la Sede Este y la Secretaría de Cooperación Internacional, con el auspicio de las cátedras de Inglés, Trabajo Social, Derecho Penal y Derecho Civil.
Uno de los principales invitados fue Jeremy Carney, de la Universidad Estatal de Minnesota, Doctor en Educación con especialización en Educación de Adultos y Educación Profesional, Magíster y Licenciado en Trabajo Social y con formación en Justicia Penal.
Su participación permitió establecer un diálogo entre las experiencias de Estados Unidos y Argentina y analizar de qué manera las características sociales, históricas, culturales e institucionales de cada contexto intervienen en las prácticas profesionales.
Tres jornadas, tres perspectivas
El primer encuentro estuvo dedicado a las perspectivas históricas del Trabajo Social, recuperando aportes de referentes como Mary Richmond y Jane Addams y analizando las diferentes formas de comprender la intervención individual, familiar y social.
La segunda jornada abordó infancias, protección y familia, con especial atención a los sistemas de protección infantil, dispositivos de acogida y adopción y al equilibrio entre la preservación de los vínculos familiares y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Participó además el equipo responsable del programa provincial Acogimiento Familiar, aportando experiencias vinculadas directamente con el contexto mendocino.
Finalmente, la tercera jornada estuvo dedicada a justicia, prevención e intervención profesional, con debates sobre derechos, Sistema Penal Juvenil, contextos de encierro, alternativas a las respuestas punitivas y el rol del Trabajo Social en la promoción y garantía de derechos.
La experiencia concluyó con una Peña Argentina, que permitió compartir con el visitante internacional expresiones de la cultura local a través de la música, la danza y las tradiciones.
Las Jornadas Internacionales fortalecieron el intercambio académico e institucional y permitieron analizar problemáticas sociales contemporáneas desde realidades diferentes, incorporando nuevas preguntas y herramientas para la práctica profesional.
En pocas palabras
- Jornadas Internacionales: la Universidad de Congreso reunió a especialistas de Argentina y Estados Unidos para analizar el Trabajo Social.
- Temáticas abordadas: se discutieron perspectivas históricas, infancias, protección, familia y justicia desde ambos países.
- Intercambio académico: el evento fortaleció el intercambio y aportó nuevas herramientas para la práctica profesional.