Mendoza volverá a convertirse en un punto de encuentro entre Argentina y China con la realización de la X Edición de la Semana de la Cultura China, que tendrá lugar del martes 13 al sábado 17 de octubre. La propuesta, impulsada con participación de la Universidad de Congreso y su Instituto Confucio, permitirá abordar la relación entre Argentina y China desde diferentes campos del conocimiento y la cultura.
Universidad de Congreso: Mendoza recibirá cinco días de cultura, ciencia y cooperación entre Argentina y China
La Universidad de Congreso organiza la Semana de la Cultura China, presentando un programa de cinco días centrado en la cooperación bilateral en áreas clave
Durante cinco jornadas se desarrollará una amplia programación gratuita con participación de especialistas, académicos, autoridades, artistas y representantes institucionales de ambos países.
Economía, educación y cooperación científica
La programación comenzará el martes 13 de octubre, a las 11, con el Panel de Economía y Negocios con la República Popular China, en el Auditorio de la Universidad de Congreso.
El miércoles 14 tendrá lugar la apertura oficial de la X Edición, con presencia de autoridades argentinas y chinas, representantes diplomáticos y referentes universitarios.
Ese mismo día, desde las 17, se celebrará el segundo aniversario del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, en el Centro de Congresos y Exposiciones, con participación de representantes educativos, estudiantes y autoridades de Argentina y China.
La jornada incluirá además presentaciones de alumnos mendocinos que forman parte del Programa de Enseñanza de Chino Mandarín y una exhibición de artes marciales y danza del dragón.
El jueves 15 la agenda incorporará actividades relacionadas con la cooperación científica entre Argentina y China en la Antártida, los vínculos entre universidades, la formación de posgrado, las publicaciones especializadas y la música contemporánea china.
Salud, arquitectura y artes
El viernes 16 estará dedicado, entre otros temas, al encuentro entre medicina occidental y medicina tradicional china, con una conferencia sobre cuidado y preservación de la salud y un panel interdisciplinario.
También habrá una práctica abierta de Tai Chi y Chi Kung y un panel dedicado a perspectivas regionales y globales de la arquitectura.
El cierre llegará el sábado 17, con una programación especialmente vinculada con las artes.
Artistas de la Academia de Bellas Artes de Xi’An participarán de un taller abierto en el Museo Municipal de Arte Moderno y posteriormente se inaugurará una muestra en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
La última actividad será “Coplas Sonoras de la Tierra Nuestra”, un concierto de intercambio cultural que reunirá a Juan Falú, Leopoldo “Teuco” Castilla, Florencia Bernales, Beti Plana, Polo Martí y el cantautor chino Su Yang, desde las 20 en el Teatro Municipal Julio Quintanilla.
X Semana de la Cultura China
- Fecha: 13 al 17 de octubre de 2026.
- Sedes: Universidad de Congreso y distintos espacios culturales e institucionales de Mendoza.
- Actividades: economía, educación, cooperación científica, salud, arquitectura, publicaciones, artes visuales y música.
- Entrada: libre y gratuita.
A diez ediciones de su creación, la Semana de la Cultura China continúa ampliando los espacios de encuentro entre ambos países, combinando conocimiento, formación académica y expresiones culturales para acercar a la comunidad mendocina diferentes dimensiones de la China contemporánea.
En pocas palabras
- Cultura China: la Universidad de Congreso organiza la Semana de la Cultura China con cinco días de actividades gratuitas.
- Cooperación Bilateral: el evento abordará la relación entre Argentina y China en economía, ciencia, salud, arquitectura y artes.
- Programación Destacada: incluye paneles, conferencias, exhibiciones de arte marcial, conciertos y muestras culturales hasta el 17 de octubre.