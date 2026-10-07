Universidad de Congreso: Mendoza recibirá cinco días de cultura, ciencia y cooperación entre Argentina y China

El miércoles 14 tendrá lugar la apertura oficial de la X Edición, con presencia de autoridades argentinas y chinas, representantes diplomáticos y referentes universitarios.

Chen Xiang (Director del Instituto Confucio) y Rubén Bresso (Rector Universidad de Congreso).

Ese mismo día, desde las 17, se celebrará el segundo aniversario del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, en el Centro de Congresos y Exposiciones, con participación de representantes educativos, estudiantes y autoridades de Argentina y China.

La jornada incluirá además presentaciones de alumnos mendocinos que forman parte del Programa de Enseñanza de Chino Mandarín y una exhibición de artes marciales y danza del dragón.

El jueves 15 la agenda incorporará actividades relacionadas con la cooperación científica entre Argentina y China en la Antártida, los vínculos entre universidades, la formación de posgrado, las publicaciones especializadas y la música contemporánea china.

Salud, arquitectura y artes

El viernes 16 estará dedicado, entre otros temas, al encuentro entre medicina occidental y medicina tradicional china, con una conferencia sobre cuidado y preservación de la salud y un panel interdisciplinario.

También habrá una práctica abierta de Tai Chi y Chi Kung y un panel dedicado a perspectivas regionales y globales de la arquitectura.

El cierre llegará el sábado 17, con una programación especialmente vinculada con las artes.

Artistas de la Academia de Bellas Artes de Xi’An participarán de un taller abierto en el Museo Municipal de Arte Moderno y posteriormente se inaugurará una muestra en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

La última actividad será “Coplas Sonoras de la Tierra Nuestra”, un concierto de intercambio cultural que reunirá a Juan Falú, Leopoldo “Teuco” Castilla, Florencia Bernales, Beti Plana, Polo Martí y el cantautor chino Su Yang, desde las 20 en el Teatro Municipal Julio Quintanilla.

Florencia Bernales y Juan Falú cantando "Coplas de la Tierra Nuestra".

X Semana de la Cultura China

Fecha: 13 al 17 de octubre de 2026.

13 al 17 de octubre de 2026. Sedes: Universidad de Congreso y distintos espacios culturales e institucionales de Mendoza.

y distintos espacios culturales e institucionales de Mendoza. Actividades: economía, educación, cooperación científica, salud, arquitectura, publicaciones, artes visuales y música.

economía, educación, cooperación científica, salud, arquitectura, publicaciones, artes visuales y música. Entrada: libre y gratuita.

A diez ediciones de su creación, la Semana de la Cultura China continúa ampliando los espacios de encuentro entre ambos países, combinando conocimiento, formación académica y expresiones culturales para acercar a la comunidad mendocina diferentes dimensiones de la China contemporánea.