Inteligencia emocional frente a la IA: la Universidad de Congreso propone debatir qué habilidades seguirán marcando la diferencia

El encuentro estará a cargo del Mgter. Mauricio Colotto y el Equipo Grupsi y propone reflexionar sobre aquellas capacidades humanas que adquieren un valor diferencial frente al crecimiento de la Inteligencia Artificial y la progresiva automatización de distintas tareas profesionales.

En un escenario en el que las herramientas tecnológicas permiten acceder cada vez con mayor rapidez a información, conocimientos y recursos, la actividad pondrá el foco en las competencias que dependen directamente de la capacidad de las personas para relacionarse, comunicarse, interpretar situaciones y desenvolverse profesionalmente.