La Universidad de Congreso realizará el próximo martes 20 de octubre, a las 18 h, la actividad “El profesional que la IA no puede reemplazar: Inteligencia Emocional para el mundo real”, en el Auditorio de la institución.
Inteligencia emocional frente a la IA: la Universidad de Congreso propone debatir qué habilidades seguirán marcando la diferencia
La Facultad de Ciencias Jurídicas brindará una charla sobre inteligencia emocional, comunicación y presencia profesional en un escenario laboral atravesado por el avance de la Inteligencia Artificial
El encuentro estará a cargo del Mgter. Mauricio Colotto y el Equipo Grupsi y propone reflexionar sobre aquellas capacidades humanas que adquieren un valor diferencial frente al crecimiento de la Inteligencia Artificial y la progresiva automatización de distintas tareas profesionales.
En un escenario en el que las herramientas tecnológicas permiten acceder cada vez con mayor rapidez a información, conocimientos y recursos, la actividad pondrá el foco en las competencias que dependen directamente de la capacidad de las personas para relacionarse, comunicarse, interpretar situaciones y desenvolverse profesionalmente.
La propuesta se estructurará alrededor de tres grandes ejes: inteligencia emocional, comunicación y presencia profesional.
El objetivo será analizar cómo estas competencias pueden transformarse en herramientas concretas para el desarrollo profesional, particularmente en contextos en los que la tecnología tiende a democratizar el acceso al conocimiento técnico y modificar las dinámicas tradicionales de trabajo.
La actividad se realizará el martes 20 de octubre, a las 18 h, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, ubicado en Colón 90 de Ciudad de Mendoza.
La participación requiere inscripción previa aquí.
En pocas palabras
- Habilidades clave: la Universidad de Congreso realizará una charla sobre inteligencia emocional, comunicación y presencia profesional.
- Contexto: el encuentro busca debatir qué capacidades humanas diferencian a las personas de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral.