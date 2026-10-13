Por qué hay que regalar una planta o flor de margarita en octubre y qué beneficios trae

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de una margarita, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, las margaritas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar margaritas en octubre y qué beneficios trae
Primero, porque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Como son sencillas, alegres y con gran frescura, pueden convertirse en un regalo perfecto por su simbolismo que nunca pasa desapercibido.
- Simbolizan la inocencia, la sinceridad y amor verdadero.
- Su flor habla de sentimientos reales.
- Las margaritas sirven para expresar buenos deseos de forma genuina.
- Esta flor ha sido vista como símbolo de pureza y amistad.
- En algunas culturas, regalar un ramo de margaritas simboliza una promesa de bondad.
- Representan los nuevos comienzos.
Las energías de este mes son un canal energético que permite "sacar a la luz" todo lo que simbolizan las plantas y así materializarlo. Por estas razones, las margaritas empiezan a florecer con fuerza en esta época y sus flores blancas están asociadas a la vitalidad, los nuevos comienzos, la resiliencia y la energía de amor puro.
Además, son ideales para regalar por cumpleaños gracias a su frescura, especialmente si quieres transmitir alegría y buenos deseos. Como símbolo de amistad y sinceridad, las margaritas son perfectas para recordarle a alguien especial lo importante que es para ti o son un obsequio genial para expresar apoyo y aprecio de una manera sutil, pero emotiva a cualquier persona a la que desees.
En pocas palabras
- Feng shui: regalar margaritas en octubre atrae energías positivas y simboliza sinceridad y amor.
- Significado: la flor representa inocencia, sentimientos reales y buenos deseos, además de pureza y amistad.
- Beneficios: asociadas a la vitalidad, nuevos comienzos y amor puro, son ideales para expresar alegría y apoyo.