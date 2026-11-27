Una alternativa práctica consiste en envolver los laterales de las macetas con materiales aislantes, como arpillera, cartón corrugado o una manta térmica para jardinería. Estos elementos ayudan a reducir la pérdida de calor y protegen las raíces de los cambios bruscos de temperatura.

Si tenés macetas en tu balcón, deberás prestar atención a estas sugerencias de jardinería.

También es recomendable colocar los recipientes sobre una superficie que los separe del piso. Las placas de madera, los soportes elevados o las bases de corcho funcionan como barrera frente al frío que puede acumularse en baldosas y cemento.

Otro recurso útil es agrupar las macetas cerca de una pared, preferentemente en un rincón protegido del viento. Al mantenerlas juntas, se reduce la exposición de los recipientes y se crea un espacio más resguardado.

Otros cuidados para evitar que el frío dañe las raíces de las plantas

Además de aislar las macetas, es importante prestar atención al riego y al estado del sustrato. Durante las épocas frías, muchas plantas disminuyen su actividad y necesitan menos agua. Por eso, conviene comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar.

Lo ideal es realizar esta tarea durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más agradables. De esta manera, el exceso de humedad tiene tiempo para escurrirse antes de que llegue la noche.

Qué hacer con las macetas en el balcón durante los meses de bajas temperaturas.

También se puede colocar una capa de cobertura orgánica sobre la superficie del sustrato. La corteza de pino, las hojas secas y la paja ayudan a conservar la temperatura y reducen los cambios térmicos alrededor de las raíces. Es importante no amontonar estos materiales contra los tallos para evitar problemas de humedad.

Por último, si se anuncian heladas intensas, conviene trasladar las macetas más sensibles cerca de una pared o bajo un techo. Con estas precauciones, las plantas podrán atravesar las noches frías con mayor protección y mantener sus raíces en mejores condiciones para continuar creciendo cuando regresen las temperaturas templadas.