Tener plantas en el balcón permite disfrutar de un pequeño espacio verde en casa, pero durante los meses de bajas temperaturas es necesario prestar atención a algunos cuidados. A diferencia de los ejemplares cultivados directamente en el suelo, las especies en macetas están más expuestas al frío porque sus raíces reciben las bajas temperaturas desde todos los lados del recipiente.
Las noches frías pueden enfriar rápidamente el sustrato, afectar la absorción de agua y nutrientes e incluso provocar daños en las raíces más sensibles. Para evitarlo, existen algunos trucos de jardinería sencillos que permiten conservar mejor el calor y proteger las plantas sin necesidad de trasladarlas al interior.
Cómo proteger las raíces de las plantas en macetas durante las noches frías
Uno de los principales consejos es aislar los recipientes para evitar que el frío llegue directamente al sustrato. Las macetas de plástico, cerámica y barro transmiten las bajas temperaturas de manera diferente, pero todas pueden enfriarse durante una noche con heladas o viento intenso.
Una alternativa práctica consiste en envolver los laterales de las macetas con materiales aislantes, como arpillera, cartón corrugado o una manta térmica para jardinería. Estos elementos ayudan a reducir la pérdida de calor y protegen las raíces de los cambios bruscos de temperatura.
También es recomendable colocar los recipientes sobre una superficie que los separe del piso. Las placas de madera, los soportes elevados o las bases de corcho funcionan como barrera frente al frío que puede acumularse en baldosas y cemento.
Otro recurso útil es agrupar las macetas cerca de una pared, preferentemente en un rincón protegido del viento. Al mantenerlas juntas, se reduce la exposición de los recipientes y se crea un espacio más resguardado.
Otros cuidados para evitar que el frío dañe las raíces de las plantas
Además de aislar las macetas, es importante prestar atención al riego y al estado del sustrato. Durante las épocas frías, muchas plantas disminuyen su actividad y necesitan menos agua. Por eso, conviene comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar.
Lo ideal es realizar esta tarea durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más agradables. De esta manera, el exceso de humedad tiene tiempo para escurrirse antes de que llegue la noche.
También se puede colocar una capa de cobertura orgánica sobre la superficie del sustrato. La corteza de pino, las hojas secas y la paja ayudan a conservar la temperatura y reducen los cambios térmicos alrededor de las raíces. Es importante no amontonar estos materiales contra los tallos para evitar problemas de humedad.
Por último, si se anuncian heladas intensas, conviene trasladar las macetas más sensibles cerca de una pared o bajo un techo. Con estas precauciones, las plantas podrán atravesar las noches frías con mayor protección y mantener sus raíces en mejores condiciones para continuar creciendo cuando regresen las temperaturas templadas.