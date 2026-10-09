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Malvinas llega a la Feria del Libro con literatura y animación de la Universidad de Congreso

La Universidad de Congreso suma literatura y producción audiovisual a la Feria del Libro 2026 con un libro y un corto sobre Malvinas

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
En la Feria del Libro 2026 la Universidad de Congreso presentará un libro y un cortometraje animado sobre las Islas Malvinas.

En la Feria del Libro 2026 la Universidad de Congreso presentará un libro y un cortometraje animado sobre las Islas Malvinas.

La Universidad de Congreso, a través de su editorial EdiUC y de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas, participará de la Feria del Libro 2026 con una propuesta que integra literatura, producción audiovisual y memoria histórica. Se exhibirá el libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco" y el cortometraje "Marta, Omar y la número 44".

El encuentro se realizará el domingo 11 de octubre, a las 16 h, en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, donde se presentará una nueva propuesta vinculada con el libro “Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco” y tendrá lugar el estreno del cortometraje animado “Marta, Omar y la número 44”.

La actividad amplía al lenguaje audiovisual el trabajo que la Universidad viene desarrollando para acercar las historias vinculadas con Malvinas a las nuevas generaciones.

Jorge Dragonetti y Mariana C&oacute;volo, autores del libro.

Jorge Dragonetti y Mariana Cóvolo, autores del libro.

Literatura, memoria y nuevos lenguajes

"Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco" reúne relatos concebidos especialmente para trabajar sobre memoria, identidad y soberanía a partir de historias capaces de dialogar también con niños y jóvenes.

La producción del cortometraje representa un nuevo paso dentro de este proyecto, incorporando la animación como herramienta para ampliar la circulación de esos relatos y generar nuevas formas de acercamiento a la temática.

La Universidad de Congreso contará además con presencia de Ediciones UC – EdiUC en la Feria del Libro 2026.

La actividad del domingo será de acceso libre y gratuito con invitación, hasta completar la capacidad de la sala.

  • Fecha: domingo 11 de octubre.
  • Horario: 16.
  • Lugar: Sala Tito Francia – Espacio Cultural Julio Le Parc.
  • Actividad: presentación del libro “Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco” y estreno del corto animado Marta, Omar y la número 44.
  • Entrada: libre y gratuita con invitación, hasta completar capacidad.

En pocas palabras

  • Malvinas en la Feria: la Universidad de Congreso presentará literatura y un cortometraje animado sobre las Islas.
  • Contenido: se exhibirá el libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco" y el corto "Marta, Omar y la número 44".
  • Detalles del evento: la actividad será el domingo 11 de octubre a las 16 h en la Sala Tito Francia, con entrada libre y gratuita.
Resumen generado por Thinkindot AI

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