Malvinas llega a la Feria del Libro con literatura y animación de la Universidad de Congreso

Jorge Dragonetti y Mariana Cóvolo, autores del libro.

Literatura, memoria y nuevos lenguajes

"Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco" reúne relatos concebidos especialmente para trabajar sobre memoria, identidad y soberanía a partir de historias capaces de dialogar también con niños y jóvenes.

La producción del cortometraje representa un nuevo paso dentro de este proyecto, incorporando la animación como herramienta para ampliar la circulación de esos relatos y generar nuevas formas de acercamiento a la temática.

La Universidad de Congreso contará además con presencia de Ediciones UC – EdiUC en la Feria del Libro 2026.

La actividad del domingo será de acceso libre y gratuito con invitación, hasta completar la capacidad de la sala.