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Feria del Libro en Mendoza: la agenda de charlas e invitados nacionales para este martes en el Le Parc

La Feria del Libro de Mendoza continúa este martes 6 de octubre con la participación de destacados escritores, ilustradores y especialistas

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
La Feria del Libro recibirá invitados nacionales este martes en el Le Parc

La Feria del Libro recibirá invitados nacionales este martes en el Le Parc

La edición actual de la Feria del Libro de Mendoza continúa su desarrollo en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Para la jornada de este martes 6 de octubre, la grilla de actividades suma la participación de referentes nacionales que abordarán temáticas vinculadas al sector editorial, la historieta infantil, la inteligencia artificial y la divulgación científica sobre salud sexual.

¿Cuáles son los invitados nacionales que se presentarán?

17:30 - Sala Chalo Tulián

Alejandro Dujovne, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, brindará la charla La edición independiente sale al mundo: aprender de las experiencias latinoamericanas de internacionalización. El especialista expondrá sobre la historia y sociología del libro y las estrategias de internacionalización editorial en la región.

Alejandro Dujovne y Cecilia Ce se presentarán en la Feria del Libro 2026

Alejandro Dujovne y Cecilia Ce se presentarán en la Feria del Libro 2026

19:00 - Sala Armando Tejada Gómez

El dibujante, ilustrador y guionista "El Bruno" presentará una exposición sobre Escuela de Monstruos, su serie de historietas infantiles publicada originalmente en la revista Billiken y galardonada con reconocimientos como los Premios Trillo y Premios Cinder.

19:00 - Sala Tito Francia

Fredi Vivas, ingeniero en sistemas y cofundador de la firma RockingData, presentará su obra Generación IA. El especialista en machine learning y big data analizará el impacto de las herramientas tecnológicas y las capacidades de la inteligencia artificial generativa.

20:30 - Sala Armando Tejada Gómez

La psicóloga y sexóloga clínica Cecilia Ce estará a cargo del cierre de la jornada con la presentación de Deseo: entender y transformar nuestro gran motor sexual. La autora expondrá contenidos sobre educación y divulgación sexual con enfoque científico.

La jornada ofrecerá una amplia variedad de actividades para públicos de distintas edades e intereses, con talleres, teatro, música, presentaciones de libros, etc.

La jornada ofrecerá una amplia variedad de actividades para públicos de distintas edades e intereses, con talleres, teatro, música, presentaciones de libros, etc.

Además, de forma paralela a las charlas principales, la programación del Espacio Cultural Julio Le Parc incluirá presentaciones de libros a cargo de autores mendocinos, talleres participativos, intervenciones teatrales y espectáculos musicales. Las personas interesadas en conocer el cronograma detallado de los próximos días pueden consultar la agenda completa en el sitio web oficial del Gobierno de Mendoza.

En pocas palabras

  • Feria del Libro Mendoza: continúa en el Espacio Cultural Julio Le Parc con invitados nacionales como Alejandro Dujovne, el ilustrador “El Bruno” y Fredi Vivas.
  • Agenda destacada: charlas sobre edición independiente, historietas, inteligencia artificial y sexualidad científica se presentarán en distintas salas.
  • Actividades complementarias: la jornada incluye también presentaciones de libros, talleres, teatro y música, con entrada libre y gratuita.
Resumen generado por Thinkindot AI

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