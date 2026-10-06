Feria del Libro en Mendoza: la agenda de charlas e invitados nacionales para este martes en el Le Parc

Alejandro Dujovne y Cecilia Ce se presentarán en la Feria del Libro 2026 Cultura Mendoza

19:00 - Sala Armando Tejada Gómez

El dibujante, ilustrador y guionista "El Bruno" presentará una exposición sobre Escuela de Monstruos, su serie de historietas infantiles publicada originalmente en la revista Billiken y galardonada con reconocimientos como los Premios Trillo y Premios Cinder.

19:00 - Sala Tito Francia

Fredi Vivas, ingeniero en sistemas y cofundador de la firma RockingData, presentará su obra Generación IA. El especialista en machine learning y big data analizará el impacto de las herramientas tecnológicas y las capacidades de la inteligencia artificial generativa.

20:30 - Sala Armando Tejada Gómez

La psicóloga y sexóloga clínica Cecilia Ce estará a cargo del cierre de la jornada con la presentación de Deseo: entender y transformar nuestro gran motor sexual. La autora expondrá contenidos sobre educación y divulgación sexual con enfoque científico.

La jornada ofrecerá una amplia variedad de actividades para públicos de distintas edades e intereses, con talleres, teatro, música, presentaciones de libros, etc. Cultura Mendoza

Además, de forma paralela a las charlas principales, la programación del Espacio Cultural Julio Le Parc incluirá presentaciones de libros a cargo de autores mendocinos, talleres participativos, intervenciones teatrales y espectáculos musicales. Las personas interesadas en conocer el cronograma detallado de los próximos días pueden consultar la agenda completa en el sitio web oficial del Gobierno de Mendoza.