La edición actual de la Feria del Libro de Mendoza continúa su desarrollo en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Para la jornada de este martes 6 de octubre, la grilla de actividades suma la participación de referentes nacionales que abordarán temáticas vinculadas al sector editorial, la historieta infantil, la inteligencia artificial y la divulgación científica sobre salud sexual.
Feria del Libro en Mendoza: la agenda de charlas e invitados nacionales para este martes en el Le Parc
La Feria del Libro de Mendoza continúa este martes 6 de octubre con la participación de destacados escritores, ilustradores y especialistas
¿Cuáles son los invitados nacionales que se presentarán?
17:30 - Sala Chalo Tulián
Alejandro Dujovne, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, brindará la charla La edición independiente sale al mundo: aprender de las experiencias latinoamericanas de internacionalización. El especialista expondrá sobre la historia y sociología del libro y las estrategias de internacionalización editorial en la región.
19:00 - Sala Armando Tejada Gómez
El dibujante, ilustrador y guionista "El Bruno" presentará una exposición sobre Escuela de Monstruos, su serie de historietas infantiles publicada originalmente en la revista Billiken y galardonada con reconocimientos como los Premios Trillo y Premios Cinder.
19:00 - Sala Tito Francia
Fredi Vivas, ingeniero en sistemas y cofundador de la firma RockingData, presentará su obra Generación IA. El especialista en machine learning y big data analizará el impacto de las herramientas tecnológicas y las capacidades de la inteligencia artificial generativa.
20:30 - Sala Armando Tejada Gómez
La psicóloga y sexóloga clínica Cecilia Ce estará a cargo del cierre de la jornada con la presentación de Deseo: entender y transformar nuestro gran motor sexual. La autora expondrá contenidos sobre educación y divulgación sexual con enfoque científico.
Además, de forma paralela a las charlas principales, la programación del Espacio Cultural Julio Le Parc incluirá presentaciones de libros a cargo de autores mendocinos, talleres participativos, intervenciones teatrales y espectáculos musicales. Las personas interesadas en conocer el cronograma detallado de los próximos días pueden consultar la agenda completa en el sitio web oficial del Gobierno de Mendoza.
En pocas palabras
- Feria del Libro Mendoza: continúa en el Espacio Cultural Julio Le Parc con invitados nacionales como Alejandro Dujovne, el ilustrador “El Bruno” y Fredi Vivas.
- Agenda destacada: charlas sobre edición independiente, historietas, inteligencia artificial y sexualidad científica se presentarán en distintas salas.
- Actividades complementarias: la jornada incluye también presentaciones de libros, talleres, teatro y música, con entrada libre y gratuita.