El barco Pirata es una antología de crónicas sobre recuerdos y costumbres de infancia, adolescencia en la Mendoza de los ochenta y noventa. Lo presentarán el periodista y docente universitario, Luis Abrego y la autora, el viernes 9 de octubre a las 19, en la Feria del Libro de Mendoza, en el Centro Cultural Julio Le Parc. La entrada será libre y gratuita.
Un libro de crónicas recupera costumbres de la Mendoza de los 80 y los 90
La Feria del Libro de Mendoza tendrá la presentación de "El barco pirata", donde se pondrán en valor las crónicas costumbristas de la Mendoza de antaño escritas por Martina Funes
Las treinta crónicas que configuran este segundo libro de Martina Fúnes (Edifyl, agosto 2026) presentan descripciones y minuciosas reconstrucciones de las ocurrencias de una banda de primos. Son textos costumbristas de las celebraciones y actividades de una numerosa familia mendocina. La Tribu que formaron un pediatra y una profesora de piano, los abuelos maternos de la autora, que tuvieron nueve hijos y veinte nietos.
Los relatos se centran también en lo que significaron la escuela primaria, la secundaria y, más adelante, ya en la facultad, sus primeros pasos en el amor. Son una suerte de continuación –temática, aunque no cronológica– de su primer libro, Un hilo invisible (Jagüel, 2022).
Fúnes publicó originalmente estas historias como columnas de domingo, en diferentes medios de Mendoza. Señala que revolvió su infancia hasta encontrar los momentos más luminosos, con la idea de fijarlos en su memoria. “La escritura fue un modo de bordar esos recuerdos con cuidado, para que existan eternamente, para que no se evaporen en la neblina de los problemas superficiales que confunden, que nos alejan de lo imprescindible: las diversas clases de amor, el otro”, señala al final del libro.
Acerca de la escritura y la lectura literaria Fúnes sostiene que son un refugio y un lugar de resistencia. “En la época de odio extremo que vivimos la literatura nos salva. Porque nos ayuda a entender otras formas de pensar, de sentir, vivencias distintas, otros mundos”.
La calidad de la universidad pública argentina
El barco pirata. Treinta crónicas mendocinas es una construcción colectiva en la que intervinieron diferentes personas de la Universidad Nacional de Cuyo. Su autora se formó en las aulas del Colegio Universitario Central y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
La editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, Edifyl, lo editó, diseñó e imprimió con altos estándares de alta calidad que están presentes a lo largo de todas sus páginas. Y fue la Cooperadora de la Facultad de Educación de la UNCuyo la que le apostó a la cultura e hizo aportes que contribuyeron a que este producto viese la luz. “Esta es una muestra clara de que desde el Estado también se puede y del valor inestimable de la universidad pública argentina”, apuntó la autora.
Ficha técnica
- El barco pirata. Treinta crónicas mendocinas, Martina Fúnes, 1ra edición Edifyl, agosto 2026.
- Dirección editorial: Mariana Guzzante.
- Edición: Ana Federica Distefano.
- Diseño y diagramación: Carla Calabrese.
- Gestión y administración: Elisa Costarelli.
- Imprenta: Darío Soria, Claudia Ruano y Juan Flores.
En pocas palabras
- Presentación de "El barco pirata": Crónicas costumbristas sobre la Mendoza de los 80 y 90 se presentarán en la Feria del Libro.
- Contenido del libro: treinta relatos sobre recuerdos, costumbres familiares y vivencias de infancia y adolescencia.
- Contexto de publicación: libro editado por la Universidad Nacional de Cuyo, destacando el valor de la universidad pública argentina.