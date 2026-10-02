Un libro de crónicas recupera costumbres de la Mendoza de los 80 y los 90

Fúnes publicó originalmente estas historias como columnas de domingo, en diferentes medios de Mendoza. Señala que revolvió su infancia hasta encontrar los momentos más luminosos, con la idea de fijarlos en su memoria. “La escritura fue un modo de bordar esos recuerdos con cuidado, para que existan eternamente, para que no se evaporen en la neblina de los problemas superficiales que confunden, que nos alejan de lo imprescindible: las diversas clases de amor, el otro”, señala al final del libro.

Acerca de la escritura y la lectura literaria Fúnes sostiene que son un refugio y un lugar de resistencia. “En la época de odio extremo que vivimos la literatura nos salva. Porque nos ayuda a entender otras formas de pensar, de sentir, vivencias distintas, otros mundos”.

La calidad de la universidad pública argentina

El barco pirata. Treinta crónicas mendocinas es una construcción colectiva en la que intervinieron diferentes personas de la Universidad Nacional de Cuyo. Su autora se formó en las aulas del Colegio Universitario Central y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

La editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, Edifyl, lo editó, diseñó e imprimió con altos estándares de alta calidad que están presentes a lo largo de todas sus páginas. Y fue la Cooperadora de la Facultad de Educación de la UNCuyo la que le apostó a la cultura e hizo aportes que contribuyeron a que este producto viese la luz. “Esta es una muestra clara de que desde el Estado también se puede y del valor inestimable de la universidad pública argentina”, apuntó la autora.

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