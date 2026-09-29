Roberto Mercado va a la Feria del Libro para renovar la herencia folclórica con "Palabras en Tonadas"

Portada del libro "Palabras en Tonadas" de Roberto Mercado. Foto: Gentileza Roberto Mercado

En ese sentido, Roberto Mercado aporta 20 poemas populares inéditos de su autoría, los cuales fueron musicalizados por un abanico de compositores de diversos puntos del país e interpretados en un proyecto discográfico doble.

La velada del domingo en la Feria del Libro contará con la participación del cantor y cuentista mendocino Rubén Giménez, quien tuvo a su cargo uno de los prólogos de la obra junto a Jaime de Vicente Núñez. Las ilustraciones de tapa e interiores del libro llevan la firma del artista plástico Oscar Reina.

La versatilidad de la tonada llega a la Feria del Libro

A diferencia de otras expresiones del folclore nacional estructuradas en función de la danza, la tonada posee una singularidad lírica y métrica que le otorga una libertad expresiva sin igual.

“Es un aporte a la difusión de la tonada cuyana no sólo en la región sino en el país y en el exterior, fundamentalmente para mostrar lo que la hace única y la distingue entre las demás especies folclóricas argentinas, que es su versatilidad rítmica y poética”, destaca Roberto Mercado para Diario UNO sobre la génesis de su proyecto literario y discográfico.

En el aspecto musical, el autor detalla que “ningún otro género posee tres patrones rítmicos distintos como son el estilo, el balanceado y lo que se conoce como tonada tradicional; y en la combinación de estas se puede llegar a siete formas distintas”.

Respecto de la arquitectura poética, el folclorista e investigador asegura que la libertad es aún mayor: “Al no estar condicionado por la danza folclórica pueden haber tonadas en cuarteta, en quintilla, en sextillas, octavillas, décimas, de verso libre, de tres cuerpos, de 12 partes con dos estrofas y un estribillo... Es mucho más amplio y eso le da una riqueza creativa impresionante”.

Un libro para el futuro y dos discos de caracter federal

Una de las motivaciones de Roberto Mercado para llevar adelante esta investigación y corpus poético sobre la tonada fue combatir el encasillamiento creativo que sufrió el género durante las últimas décadas.

“Este libro está pensado para las futuras generaciones, como elemento de consulta para las nuevas formas compositivas y las tonadas que se vayan creando. Últimamente se ha ido encapsulando o estandarizando la creación de tonadas de tres cuerpos, y es mucho más amplia la posibilidad creativa de la tonada, desde lo rítmico y de lo poético", afirma el especialista folclórico que divulga la música popular también en Radio Nihuil con su programa "De la raíz a los pájaros" que va los sábados a las 13.30.

En este sentido, el autor de "Palabras en Tonadas" señala: "Como la tonada es lírica, es para contar, narrar y pintar la aldea, me parecía que no contribuíamos a esa riqueza si nos quedábamos solo con esas tres partes”.

Con el propósito de plasmar esa diversidad, los 20 poemas del libro cobran vida musical gracias a la participación de compositores de distintas provincias y latitudes: Víctor Hugo Cortez, Sergio Santi y Oscar Domínguez (Mendoza); Carlos "Charly" Guzmán (San Luis); Roberto Palmer (La Pampa); Rubén Cruz (Tucumán); Eduardo Guajardo (Santa Cruz); Eugenio Inchausti y Horacio Díaz (CABA); y Seba Cayre (Provincia de Buenos Aires).

Roberto Mercado es un folclorista, investigador, compositor y escritor que dedica su vida a la divulgación del cancionero cuyano. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Estas 20 tonadas inéditas fueron escritas por Roberto Mercado y grabadas en dos discos que más a fin de año verán la luz en formato digital: el Volumen 1 está enfocado en el tratamiento de la guitarrística tradicional cuyana y el Volumen 2 se distingue por arreglos más contemporáneos.

Los trabajos contaron con los arreglos musicales de Horacio Díaz, Lucas González, Sergio Santi, Gustavo Bruno y el músico español José Luis Pastor.

“Me importaba mucho tener la mirada de compositores de otros lugares del país sobre la tonada cuyana para abrir el abanico de colores creativos”, destaca Mercado. Y aporta: “Con esto busco también ampliar la mirada temática: no quedarse solo en el amor o desamor sino pintar el paisaje, reflejar una mirada social u otras perspectivas del autor”.

El libro girará por España y llegará a Cosquín

Tras la presentación etse domingo en la Feria del Libro, Roberto Mercado iniciará un nuevo periplo internacional.

Del 6 de octubre al 6 de noviembre, el artista nacido en Junín realizará una gira por España con una serie de conciertos centrados exclusivamente en el repertorio de "Palabras en Tonadas", además de presentar su otro libro, "Zamba de mi esperanza. La que sabemos todos", publicado en enero de este año.

Para enero de 2027, "Palabras en Tonadas" desembarcará en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, dando inicio a una gira nacional por diferentes provincias.

Este lanzamiento consolida el trayecto editorial de Roberto Mercado, constituyendo su tercer título publicado tras "Philips, 100 años de un pueblo" y "Zamba de mi esperanza...".