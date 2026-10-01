Mendoza vuelve a convertirse en el epicentro cultural con el inicio de la Feria del Libro 2026. Del 1 al 11 de octubre, el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Guaymallén, funcionará como la sede principal de este tradicional encuentro que reunirá a escritores, artistas e ilustradores de proyección nacional e internacional, junto a un masivo protagonismo de la literatura local.
La Feria del Libro en Mendoza 2026 con invitados nacionales y más de 200 autores mendocinos
La Feria del Libro será desde este jueves al 11 de octubre en el Le Parc. Habrá más de 200 autores locales, referentes nacionales y shows en vivo
La edición de este año propone una agenda diversa que combina charlas magistrales, talleres, firmas de ejemplares, recitales y muestras artísticas, consolidando un espacio de encuentro intergeneracional para todos los lectores de la provincia.
Figuras nacionales, música en vivo y referentes de la cultura
El escenario del Le Parc recibirá a destacados exponentes de la literatura y las letras argentinas. Entre los nombres confirmados en la grilla se destacan Hernán Casciari, Felipe Pigna, Martín Kohan, Agustina Bazterrica, Viviana Rivero, Dolores Reyes, César González, REP, Rocambole, Freddy Vivas, Santiago Speranza, Nina Ferrari, Bárbara Di Rocco, Flor Sichel, El Bruno, Mariano Echenique y Claudina Kutnowski.
A la oferta literaria se sumará una potente agenda de espectáculos musicales y artísticos de primer nivel, con presentaciones en vivo de Víctor Heredia, Jairo, Fernando Cabrera, Juan Quintero, Laura Azcurra y Eduardo Guajardo.
Fuerte presencia mendocina y grilla de actividades
Uno de los pilares de esta edición es el impulso a la producción editorial de la provincia. A lo largo de los 11 días de feria, se llevarán a cabo más de 200 presentaciones de libros de autores mendocinos seleccionados a través de la convocatoria abierta de la Subsecretaría de Cultura.
El público podrá recorrer los stands de editoriales, participar en talleres interactivos y consultar el cronograma detallado día por día con horarios y salas en la web oficial del área de Cultura de la provincia.
En pocas palabras
- Feria del Libro: se realizará del 1 al 11 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc con entrada libre.
- Invitados destacados: participarán figuras como Hernán Casciari, Felipe Pigna y Víctor Heredia, entre otros.
- Producción local: se presentarán más de 200 libros de autores mendocinos y habrá espectáculos.