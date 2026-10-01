La Feria del Libro en Mendoza 2026 con invitados nacionales y más de 200 autores mendocinos

A la oferta literaria se sumará una potente agenda de espectáculos musicales y artísticos de primer nivel, con presentaciones en vivo de Víctor Heredia, Jairo, Fernando Cabrera, Juan Quintero, Laura Azcurra y Eduardo Guajardo.

Las historias futboleras de Mariandina 3 (escritores mendocinos) dirán presente en la Feria del Libro. Será el viernes 2 de octubre a las 20 en la sala Chalo Tulián del Le Parc.

Fuerte presencia mendocina y grilla de actividades

Uno de los pilares de esta edición es el impulso a la producción editorial de la provincia. A lo largo de los 11 días de feria, se llevarán a cabo más de 200 presentaciones de libros de autores mendocinos seleccionados a través de la convocatoria abierta de la Subsecretaría de Cultura.

Más de 200 autores mendocinos tendrán su espacio para presentar sus obras ante el público provincial. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El público podrá recorrer los stands de editoriales, participar en talleres interactivos y consultar el cronograma detallado día por día con horarios y salas en la web oficial del área de Cultura de la provincia.