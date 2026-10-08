La Universidad de Congreso presenta "Liederabend", dos conciertos dedicados al romanticismo alemán

Conciertos didácticos para descubrir el romanticismo alemán

El primer encuentro será el viernes 9 de octubre, a las 19 h, en la sede de la Universidad de Congreso. La segunda presentación tendrá lugar el viernes 16 de octubre, también a las 19 h, en la Sociedad Goetheana Argentina – Goethe-Zentrum Mendoza. Ambas funciones se realizan en el marco de las celebraciones por el Día de la Unidad Alemana.

La propuesta de la Universidad de Congreso, titulada “Liederabend”, busca acercar al público el repertorio del romanticismo alemán.

El Lied es uno de los géneros fundamentales del romanticismo alemán, caracterizado por la estrecha relación entre poesía y música. A partir de ese vínculo, los conciertos ofrecerán una aproximación didáctica que permitirá al público descubrir las características del repertorio y comprender el contexto cultural en el que fue concebido.