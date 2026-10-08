La Universidad de Congreso invita a participar de “Liederabend – Tarde de canciones”, una propuesta musical y cultural que acercará al público mendocino al repertorio más representativo del romanticismo alemán. La actividad se desarrollará a través de dos conciertos didácticos a cargo del Programa de Canto Lírico de la institución, con una selección de obras emblemáticas del período romántico.
La Universidad de Congreso presenta "Liederabend", dos conciertos dedicados al romanticismo alemán
La Universidad de Congreso ofrecerá dos conciertos didácticos sobre el romanticismo alemán el 9 y 16 de octubre, con entrada gratuita y reserva previa
Conciertos didácticos para descubrir el romanticismo alemán
El primer encuentro será el viernes 9 de octubre, a las 19 h, en la sede de la Universidad de Congreso. La segunda presentación tendrá lugar el viernes 16 de octubre, también a las 19 h, en la Sociedad Goetheana Argentina – Goethe-Zentrum Mendoza. Ambas funciones se realizan en el marco de las celebraciones por el Día de la Unidad Alemana.
El Lied es uno de los géneros fundamentales del romanticismo alemán, caracterizado por la estrecha relación entre poesía y música. A partir de ese vínculo, los conciertos ofrecerán una aproximación didáctica que permitirá al público descubrir las características del repertorio y comprender el contexto cultural en el que fue concebido.
Fechas y reservas
- Primer concierto: viernes 9 de octubre – 19 h – Universidad de Congreso
- Segundo concierto: viernes 16 de octubre – 19 h – Sociedad Goetheana Argentina – Goethe-Zentrum Mendoza
La participación es gratuita, con reserva previa. Reservas: aquí.
En pocas palabras
- Universidad de Congreso: presenta dos conciertos didácticos gratuitos sobre el romanticismo alemán el 9 y 16 de octubre.
- Actividad musical: la propuesta, titulada “Liederabend”, busca acercar al público el repertorio del romanticismo alemán.
- Reservas e información: las entradas son gratuitas pero requieren reserva previa a través de un formulario online.