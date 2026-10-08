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Romanticismo alemán

La Universidad de Congreso presenta "Liederabend", dos conciertos dedicados al romanticismo alemán

La Universidad de Congreso ofrecerá dos conciertos didácticos sobre el romanticismo alemán el 9 y 16 de octubre, con entrada gratuita y reserva previa

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Universidad de Congreso presentará dos conciertos didácticos gratuitos sobre el romanticismo alemán el 9 y 16 de octubre.

Universidad de Congreso presentará dos conciertos didácticos gratuitos sobre el romanticismo alemán el 9 y 16 de octubre.

La Universidad de Congreso invita a participar de “Liederabend – Tarde de canciones”, una propuesta musical y cultural que acercará al público mendocino al repertorio más representativo del romanticismo alemán. La actividad se desarrollará a través de dos conciertos didácticos a cargo del Programa de Canto Lírico de la institución, con una selección de obras emblemáticas del período romántico.

Conciertos didácticos para descubrir el romanticismo alemán

El primer encuentro será el viernes 9 de octubre, a las 19 h, en la sede de la Universidad de Congreso. La segunda presentación tendrá lugar el viernes 16 de octubre, también a las 19 h, en la Sociedad Goetheana Argentina – Goethe-Zentrum Mendoza. Ambas funciones se realizan en el marco de las celebraciones por el Día de la Unidad Alemana.

La propuesta de la Universidad de Congreso, titulada &ldquo;Liederabend&rdquo;, busca acercar al p&uacute;blico el repertorio del romanticismo alem&aacute;n.

La propuesta de la Universidad de Congreso, titulada “Liederabend”, busca acercar al público el repertorio del romanticismo alemán.

El Lied es uno de los géneros fundamentales del romanticismo alemán, caracterizado por la estrecha relación entre poesía y música. A partir de ese vínculo, los conciertos ofrecerán una aproximación didáctica que permitirá al público descubrir las características del repertorio y comprender el contexto cultural en el que fue concebido.

Fechas y reservas

  • Primer concierto: viernes 9 de octubre – 19 h – Universidad de Congreso
  • Segundo concierto: viernes 16 de octubre – 19 h – Sociedad Goetheana Argentina – Goethe-Zentrum Mendoza

La participación es gratuita, con reserva previa. Reservas: aquí.

En pocas palabras

  • Universidad de Congreso: presenta dos conciertos didácticos gratuitos sobre el romanticismo alemán el 9 y 16 de octubre.
  • Actividad musical: la propuesta, titulada “Liederabend”, busca acercar al público el repertorio del romanticismo alemán.
  • Reservas e información: las entradas son gratuitas pero requieren reserva previa a través de un formulario online.
Resumen generado por Thinkindot AI

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