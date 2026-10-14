Comenzó la Semana de la Cultura China con una agenda gratuita de arte, ciencia, música y educación

China y Mendoza, en sintonía con una serie de actividades que se extenderá hasta el sábado. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Una apertura para fortalecer los vínculos con China

El programa inaugural contempló las intervenciones del rector Rubén Darío Bresso; la vicegobernadora Hebe Casado; Wang Xiaoxu, representante de la Embajada de China en Argentina; Chen Qingrong, vicerrector de la Universidad Normal de Nanjing; y Javier Lozada, presidente de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio.

Entre los puntos previstos figuró la firma de un convenio entre la Cámara, la Universidad de Congreso y su Instituto Confucio, orientado a fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto. La edición también recibió la declaración de Interés Legislativo Municipal del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

Autoridades chinas y argentinas durante el evento en la Universidad Congreso. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Para la tarde del miércoles, la programación incluyó el aniversario del Instituto Confucio, desde las 17 en el Aula Magna del Centro de Congresos y Exposiciones. Allí se previó la participación de estudiantes de escuelas mendocinas que forman parte del Programa de Enseñanza de Chino Mandarín.

Desde las 18.30, la explanada del Auditorio Ángel Bustelo será escenario de una muestra abierta de artes marciales y danza del dragón.

De la Antártida al rock chino

El jueves 15, la actividad comenzará a las 11 en el Auditorio de la Universidad de Congreso con la conferencia de Guillermo Carmona “Argentina y China en la Antártida: Horizontes de cooperación científica”. El encuentro incorporará un diálogo con artistas de la Academia de Bellas Artes de Xi’An y estudiantes de Relaciones Internacionales.

Por la tarde habrá un panel de vinculación universitaria y, a las 18, la presentación de dos propuestas de posgrado: la Especialización en Estudios Interdisciplinarios sobre República Popular China y la Maestría en Traducción Chino Mandarín–Español UC-NNU.

A las 19, la agenda se trasladará al Museo Municipal de Arte Moderno, con un encuentro dedicado a la revista DangDai y publicaciones sobre China. La jornada incluirá además una conferencia de Sun Xintang sobre el rock chino y su inspiración poética.

La Ciudad Prohibida de Beijing, uno de los emblemas de la cultura china.

Salud, prácticas tradicionales y arquitectura

El viernes 16 comenzará a las 11, en la Universidad de Congreso, con una conferencia de Zhu Yao sobre el cuidado y la preservación de la salud según las cinco estaciones. Luego habrá un panel sobre los enfoques de la medicina occidental y la medicina tradicional china.

A las 12.30, Luis Glielmi y Rodrigo Lemos ofrecerán una clase abierta de Tai Chi y Chi Kung. A las 19 se desarrollará un panel sobre arquitectura desde perspectivas regionales y globales, con representantes de la Fundación Clorindo Testa y de la universidad.

Un cierre entre pinturas, poemas y canciones

El sábado 17 tendrá a las artes como protagonistas. A las 17, He Jun, Huang Xiangdong y Wang Lihong, de la Academia de Bellas Artes de Xi’An, compartirán un taller abierto en el Museo Municipal de Arte Moderno. A las 19 se inaugurará una muestra en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El cierre será a las 20 en el Teatro Municipal Julio Quintanilla, con “Coplas Sonoras de la Tierra Nuestra”. Participarán Juan Falú, Leopoldo “Teuco” Castilla, Florencia Bernales, Beti Plana, Polo Martí y el cantautor chino Su Yang.

La propuesta parte de poemas de Castilla escritos con la estructura tradicional de la copla: cuatro fueron musicalizados por Falú y uno por Martí, también responsable de los arreglos. A esas obras se sumarán las composiciones de Su Yang, vinculadas con los paisajes y las experiencias de su China natal.

La montaña, los ríos y el desierto estarán presentes en ese encuentro de música y poesía. El concierto será gratuito, con entradas disponibles a través de Entradaweb, como cierre de una semana que invita a conocer distintas expresiones de la cultura china desde Mendoza.