Franco Colapinto, en la previa de GP de México: "Necesitamos volver a esa racha de buena suerte"

"Estamos trabajando duro para mejorar las cosas. Necesitamos volver a esa racha de buena suerte y un poco más de fluidez en las cosas. Creo que ahora, sin sanciones también, estaré mucho mejor. Me encanta esta pista y este lugar", agregó el argentino en su arribo al Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

La Ciudad de México está a 2.240 msm y eso provoca que el aire sea menos denso y tenga menos oxígeno. Este aspecto incide directamente en el trabajo en las unidades de potencia, específicamente en los turbos ya que tienen que redoblar esfuerzo por el menor oxígeno. "Va a ser muy complicado y creo que habrá diferencias enter los equipos, distintas a las que se vieron anteriormente en el año en pistas normales. Hay muchas cosas por aprender y adaptarse a eso rápido. El que lo maximice más rápido estará mejor", señaló al respecto Colapinto.

Sudamérica, territorio especial para Colapinto, y su relación con los demás pilotos

Para Franco Colapinto, pisar Sudamérica y sentir la calidez de la gente es algo especial. Acercarse a la Argentina y representar a esta parte del mapa suele ser un condimento significativo para el oriundo de Pilar a la hora de correr.

Su relación con Checo Pérez (Cadillac) es muy cercana y tiene que ver con este aspecto. "Cuando era chico no había argentinos en la Fórmula 1 así que cuando miraba las carreras por la tele bancaba a Checo. Estar acá en México y verlo a él acá es muy especial. Con él tengo muy buena relación", contó el argentino.

En ese sentido, Franco profundizó sobre su vínculo con los demás pilotos en el paddock y aclaró que no tiene amistad con ninguno excepto con el piloto mexicano. "Con el único que soy amigo es con Checo, con los demás tengo buena relación pero no soy amigo", confesó Colapinto con respecto a la dificultad de tener relación cercana en un ambiente tan competitivo como la Fórmula 1.

Cronograma GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30

Práctica 2: 19

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30

Clasificación: 18

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17