La espeluznante cifra de amenazas de muerte que recibió Pierre Gasly tras el cruce con Franco Colapinto en el GP de España

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer la exorbitante cifra de amenazas de muerte que recibió el compañero de Alpine de Franco Colapinto, Pierre Gasly, luego del incidente entre ambos en el Gran Premio de España.
La FIA dio a conocer la escalofriante cifra de amenazas de muerte que recibió Gasly luego de no intercambiar posición con Colapinto en el circuito de Madring
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer la exorbitante cifra de amenazas de muerte que recibió el compañero de Alpine de Franco Colapinto, Pierre Gasly, luego del incidente entre ambos en el Gran Premio de España.
En una entrevista con el medio estadounidense The Drive, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, contó las repercusiones que tuvo en redes sociales el hecho de que Pierre Gasly no intercambiara posición (con sus neumáticos desgastados) con el argentino en el circuito de Madring.
El desencadenante ocurrió sobre el tramo final del Gran Premio de España. En esa carrera, Gasly sostuvo su posición en pista mientras Colapinto intentaba el sobrepaso para no ceder terreno frente al avance del australiano Oscar Piastri.
La maniobra provocó el enfado de cientos de fanáticos que volcaron su enojo en redes sociales en defensa de lo que creyeron que debió haber sucedido con el argentino. El conflicto escaló hasta amenazas de muerte contra el francés y su familia por obrar de manera indebida según la apreciación de los aficionados.
"Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos", reveló el presidente de la FIA advirtiendo sobre la violencia cibernética.
En aquel momento, el presidente de la FIA se expresó y respaldó al piloto francés con una imagen junto a Gasly y el mensaje: "El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento".
Colapinto también se plegó al repudio contra la violencia en redes y dejó un mensaje en su cuenta de Instagram pidiendo frenar con los comentarios agresivos.
Ben Sulayem fue categórico y amplió en la entrevista con el medio estadounidense: "Corremos el riesgo de perder este deporte por el abuso en internet". El dirigente además mencionó que podrían intensificar las medidas de control y seguridad prohibiendo el ingreso a las carreras a aquellos que hayan tenido algún tipo de comportamiento agresivo de esta índole.