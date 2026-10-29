La espeluznante cifra de amenazas de muerte que recibió Pierre Gasly tras el cruce con Franco Colapinto en el GP de España

La maniobra provocó el enfado de cientos de fanáticos que volcaron su enojo en redes sociales en defensa de lo que creyeron que debió haber sucedido con el argentino. El conflicto escaló hasta amenazas de muerte contra el francés y su familia por obrar de manera indebida según la apreciación de los aficionados.

"Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos", reveló el presidente de la FIA advirtiendo sobre la violencia cibernética.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine.

En aquel momento, el presidente de la FIA se expresó y respaldó al piloto francés con una imagen junto a Gasly y el mensaje: "El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento".

Colapinto también se plegó al repudio contra la violencia en redes y dejó un mensaje en su cuenta de Instagram pidiendo frenar con los comentarios agresivos.

Ben Sulayem fue categórico y amplió en la entrevista con el medio estadounidense: "Corremos el riesgo de perder este deporte por el abuso en internet". El dirigente además mencionó que podrían intensificar las medidas de control y seguridad prohibiendo el ingreso a las carreras a aquellos que hayan tenido algún tipo de comportamiento agresivo de esta índole.