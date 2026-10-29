Un país de América Latina avanza en la renovación de su transporte ferroviario con la incorporación de una nueva flota de trenes eléctricos fabricados por una empresa china.
Un país de América Latina tendrá nuevos trenes de China para casi 900 pasajeros: contarán con cámaras y pantallas digitales
La conexión ferroviaria beneficiará a miles de pasajeros que viajen entre la Ciudad de México y Pachuca, con trenes que incorporan tecnología de punta.
Las unidades estarán destinadas al servicio que conectará la Ciudad de México con Pachuca, en el estado de Hidalgo, a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El proyecto busca mejorar la conectividad entre la capital y la zona metropolitana, además de ofrecer una alternativa de transporte para miles de pasajeros.
Una nueva conexión para miles de pasajeros este país de América Latina
La flota estará compuesta por 15 trenes eléctricos fabricados por la empresa China CRRC Zhuzhou Locomotive, en colaboración con la empresa mexicana México Railway Transportation Equipment. El contrato fue adjudicado en septiembre de 2025 por un monto de aproximadamente 5.846 millones de pesos mexicanos, e incluye la puesta en servicio de las unidades, su mantenimiento y el equipamiento de los talleres.
El servicio Buenavista-Pachuca formará parte de la ampliación de la red ferroviaria de pasajeros y conectará la terminal de Buenavista, en Ciudad de México, con el AIFA y la capital de Hidalgo. Las previsiones oficiales sitúan el recorrido completo en aproximadamente una hora y 15 minutos, aunque los tiempos efectivos dependerán de la operación definitiva del servicio.
Cómo son los nuevos trenes chinos que llegarán a México
- Los convoyes tendrán una longitud aproximada de 102 metros y podrán transportar hasta 893 pasajeros por unidad.
- El diseño contempla cámaras de videovigilancia, pantallas digitales y un sistema de avisos por altavoz para orientar a los usuarios durante el recorrido.
- La flota también contará con espacios destinados a facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.
- Las unidades podrán circular a una velocidad máxima de diseño de hasta 130 kilómetros por hora y estarán preparadas para acoplarse entre sí cuando la demanda de pasajeros lo requiera.
Otro aspecto destacado del proyecto es la participación de la industria mexicana. Según las autoridades, las primeras dos unidades se fabrican en China, mientras que el resto de la flota tendrá una participación creciente de componentes e integración nacional. El objetivo establecido en la licitación es que más del 65 % del tren incorpore componentes de fabricación nacional.
En pocas palabras
- Trenes eléctricos: México incorporará 15 trenes chinos de alta tecnología para la conexión Ciudad de México-Pachuca.
- Capacidad y tecnología: Cada unidad transportará 893 pasajeros e incluirá cámaras, pantallas digitales y accesibilidad.
- Producción nacional: Se busca que más del 65% de los trenes incorporen componentes de fabricación mexicana.