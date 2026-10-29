Un país de América Latina tendrá nuevos trenes de China para casi 900 pasajeros: contarán con cámaras y pantallas digitales

Las unidades estarán destinadas al servicio que conectará la Ciudad de México con Pachuca, en el estado de Hidalgo, a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El proyecto busca mejorar la conectividad entre la capital y la zona metropolitana, además de ofrecer una alternativa de transporte para miles de pasajeros.

Una nueva conexión para miles de pasajeros este país de América Latina

La flota estará compuesta por 15 trenes eléctricos fabricados por la empresa China CRRC Zhuzhou Locomotive, en colaboración con la empresa mexicana México Railway Transportation Equipment. El contrato fue adjudicado en septiembre de 2025 por un monto de aproximadamente 5.846 millones de pesos mexicanos, e incluye la puesta en servicio de las unidades, su mantenimiento y el equipamiento de los talleres.