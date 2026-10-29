Cómo se puede eliminar el olor que sale por la taza del inodoro

¿Qué genera mal olor en la taza del inodoro?

El olor en la taza del inodoro aparece por varias razones. Una de las principales razones es un sifón vacío que genera una pérdida del sello hidráulico. Básicamente, lo que pasa es que el agua de la taza del inodoro se evapora por el desuso del inodoro por otras causas. Cuando esto pasa, la falta de agua permite que los gases del alcantarillado suban y el olor salga al exterior.

La falta de ventilación de la cañería interna también puede ser la causa del mal olor en la taza del inodoro. Cuando el sistema de desagüe del baño no tiene un tubo de ventilación, el sello hidráulico se puede romper por la descarga constante de agua y deja pasar el olor.

El olor puede aparecer cuando se acumula suciedad en la taza.

Otra causa muy común es la mugre. Cuando se junta sarro y bacterias en la taza de desodorización, empieza a salir mal olor. Generalmente, la suciedad se acumula en las zonas que son difíciles de alcanzar cuando limpiamos. Esta última causa se puede resolver de manera casera sin tener que llamar a un especialista.

Cómo eliminar el mal olor que sale por el inodoro

Para mantener la taza del inodoro libre de malos olores, hay que realizar una buena limpieza cada cierto tiempo.

Lo mejor es colocar vinagre blanco en la taza y dejarlo reposar por algunas horas. Después hay que largar el agua y repetir el proceso una vez más para eliminar cualquier resto de mugre.

El vinagre sirve para disolver el sarro en la taza.

El vinagre es un ácido natural que ablanda y disuelve el sarro, neutraliza los malos olores, evita la formación de hongos y mantiene la taza blanca y limpia incluso en los rincones que no llegamos a ver.