Cómo se puede eliminar el olor que sale por la taza del inodoro

El olor, en cualquier parte de la casa y de cualquier fuente, suele ser un indicador de que existe alguna sustancia o sustancias que están causando alguna reacción que libera aromas al ambiente. En el baño, la presencia de olor es normal, por algunos segundos, luego del uso, pero si el olor a baño o inodoro persiste, hay que prestar atención.
En el inodoro, naturalmente, se generan ciertos colores desagradables, pero no es normal que se mantengan por mucho tiempo. Cuando algo se estanca, la mugre se junta en el desagüe interior o existe algún problema estructural más grave en las tuberías internas, se genera un olor muy fuerte y molesto que puede ser peligroso.
Para eliminar el olor que sale por la taza del inodoro, primero hay que identificar el problema y luego realizar algún truco. Cuando se trata de una cuestión interna más profunda que no se puede resolver con ingredientes caseros, hay que llamar a un plomero certificado.
¿Qué genera mal olor en la taza del inodoro?
El olor en la taza del inodoro aparece por varias razones. Una de las principales razones es un sifón vacío que genera una pérdida del sello hidráulico. Básicamente, lo que pasa es que el agua de la taza del inodoro se evapora por el desuso del inodoro por otras causas. Cuando esto pasa, la falta de agua permite que los gases del alcantarillado suban y el olor salga al exterior.
La falta de ventilación de la cañería interna también puede ser la causa del mal olor en la taza del inodoro. Cuando el sistema de desagüe del baño no tiene un tubo de ventilación, el sello hidráulico se puede romper por la descarga constante de agua y deja pasar el olor.
Otra causa muy común es la mugre. Cuando se junta sarro y bacterias en la taza de desodorización, empieza a salir mal olor. Generalmente, la suciedad se acumula en las zonas que son difíciles de alcanzar cuando limpiamos. Esta última causa se puede resolver de manera casera sin tener que llamar a un especialista.
Cómo eliminar el mal olor que sale por el inodoro
Para mantener la taza del inodoro libre de malos olores, hay que realizar una buena limpieza cada cierto tiempo.
Lo mejor es colocar vinagre blanco en la taza y dejarlo reposar por algunas horas. Después hay que largar el agua y repetir el proceso una vez más para eliminar cualquier resto de mugre.
El vinagre es un ácido natural que ablanda y disuelve el sarro, neutraliza los malos olores, evita la formación de hongos y mantiene la taza blanca y limpia incluso en los rincones que no llegamos a ver.
En pocas palabras
- Olor en inodoro: Persiste por problemas de limpieza, funcionamiento interno o desagües.
- Causas comunes: Sifón vacío, falta de ventilación o acumulación de sarro y bacterias.
- Solución casera: Usar vinagre blanco para limpiar, ablandar sarro y neutralizar olores.