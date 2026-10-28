Adiós a los mosquitos en casa: cómo hacer un espiral casero usando un maple de huevo

Frente al elevado costo de los productos comerciales, cada vez más personas acuden a la búsqueda de un repelente o método ahuyentador de mosquitos que resulte efectivo, económico y fácil de aplicar.
Entre los trucos caseros más populares y virales, se destaca un ingenioso procedimiento que requiere de un único material reciclable que habitualmente termina en la basura: un maple de huevo de cartón.
Por qué el cartón de huevo ayuda a ahuyentar a los mosquitos
El secreto de esta técnica radica en el tipo de material con el que están confeccionadas estas bandejas. Al estar fabricadas con celulosa y cartón prensado de combustión lenta, permiten generar un humo denso al encenderse, imitando el funcionamiento exacto de un espiral tradicional para plagas.
El humo constante desorienta a los mosquitos y los aleja de los espacios abiertos como patios, galerías, balcones o jardines. Además, al tratarse de un elemento reutilizable, se promueve el reciclaje dentro del hogar.
Este truco debe utilizarse siempre en espacios exteriores o muy bien ventilados (patios, balcones o ventanas abiertas) para evitar la acumulación de humo en el interior de la casa.
Nunca se debe dejar el cartón encendido cerca de materiales inflamables, cortinas o telas, ni al alcance de niños o mascotas.
Paso a paso: cómo preparar el espiral casero de maple de huevo
Para llevar a cabo este truco casero de forma segura y correcta, solo es necesario seguir una serie de sencillos pasos:
- Cortar el cartón: con la ayuda de una tijera, cortar una tira o copa individual del maple de huevo.
- Añadir un toque repelente (opcional): para potenciar el efecto contra los mosquitos, se pueden agregar unas gotas de aceite esencial de citronela o lavanda sobre el cartón seco antes de encenderlo.
- Colocar en una superficie segura: ubicar el pedazo de cartón sobre un recipiente metálico, de barro o un plato cerámico para evitar quemaduras o accidentes domésticos.
- Encender y apagar la llama: prender fuego una de las puntas del cartón y soplar suavemente para apagar la llama directa. El objetivo es que el cartón quede consumiéndose lentamente entre brasas, emitiendo humo constante.
En pocas palabras
- Truco viral: se popularizó un método casero para ahuyentar mosquitos usando un maple de huevo de cartón.
- Efectividad: el cartón, al quemarse lentamente, genera un humo denso que desorienta a los mosquitos.
- Precaución: utilizar siempre en exteriores o espacios bien ventilados y lejos de materiales inflamables.