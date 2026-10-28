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Adiós a los mosquitos en casa: cómo hacer un espiral casero usando un maple de huevo

Los mosquitos pueden ser ahuyentados de tu casa usando los maples de huevo que no tiraste. Descubre cómo hacerlo, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este truco debe realizarse preferentemente en ambientes exteriores y bien ventilados. 

Este truco debe realizarse preferentemente en ambientes exteriores y bien ventilados. 

Frente al elevado costo de los productos comerciales, cada vez más personas acuden a la búsqueda de un repelente o método ahuyentador de mosquitos que resulte efectivo, económico y fácil de aplicar.

Entre los trucos caseros más populares y virales, se destaca un ingenioso procedimiento que requiere de un único material reciclable que habitualmente termina en la basura: un maple de huevo de cartón.

Con un maple de huevos, puedes hacer un espiral casero para ahuyentar a los mosquitos.&nbsp;

Con un maple de huevos, puedes hacer un espiral casero para ahuyentar a los mosquitos.

Por qué el cartón de huevo ayuda a ahuyentar a los mosquitos

El secreto de esta técnica radica en el tipo de material con el que están confeccionadas estas bandejas. Al estar fabricadas con celulosa y cartón prensado de combustión lenta, permiten generar un humo denso al encenderse, imitando el funcionamiento exacto de un espiral tradicional para plagas.

El humo constante desorienta a los mosquitos y los aleja de los espacios abiertos como patios, galerías, balcones o jardines. Además, al tratarse de un elemento reutilizable, se promueve el reciclaje dentro del hogar.

El humo de este truco desorienta a los mosquitos, quienes se ir&aacute;n de tu casa.&nbsp;

El humo de este truco desorienta a los mosquitos, quienes se irán de tu casa.

Este truco debe utilizarse siempre en espacios exteriores o muy bien ventilados (patios, balcones o ventanas abiertas) para evitar la acumulación de humo en el interior de la casa.

Nunca se debe dejar el cartón encendido cerca de materiales inflamables, cortinas o telas, ni al alcance de niños o mascotas.

Paso a paso: cómo preparar el espiral casero de maple de huevo

Para llevar a cabo este truco casero de forma segura y correcta, solo es necesario seguir una serie de sencillos pasos:

  • Cortar el cartón: con la ayuda de una tijera, cortar una tira o copa individual del maple de huevo.
  • Añadir un toque repelente (opcional): para potenciar el efecto contra los mosquitos, se pueden agregar unas gotas de aceite esencial de citronela o lavanda sobre el cartón seco antes de encenderlo.
  • Colocar en una superficie segura: ubicar el pedazo de cartón sobre un recipiente metálico, de barro o un plato cerámico para evitar quemaduras o accidentes domésticos.
  • Encender y apagar la llama: prender fuego una de las puntas del cartón y soplar suavemente para apagar la llama directa. El objetivo es que el cartón quede consumiéndose lentamente entre brasas, emitiendo humo constante.

En pocas palabras

  • Truco viral: se popularizó un método casero para ahuyentar mosquitos usando un maple de huevo de cartón.
  • Efectividad: el cartón, al quemarse lentamente, genera un humo denso que desorienta a los mosquitos.
  • Precaución: utilizar siempre en exteriores o espacios bien ventilados y lejos de materiales inflamables.
Resumen generado por Thinkindot AI

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