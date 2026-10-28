Adiós a los mosquitos en casa: cómo hacer un espiral casero usando un maple de huevo

El humo constante desorienta a los mosquitos y los aleja de los espacios abiertos como patios, galerías, balcones o jardines. Además, al tratarse de un elemento reutilizable, se promueve el reciclaje dentro del hogar.

El humo de este truco desorienta a los mosquitos, quienes se irán de tu casa.

Este truco debe utilizarse siempre en espacios exteriores o muy bien ventilados (patios, balcones o ventanas abiertas) para evitar la acumulación de humo en el interior de la casa.

Nunca se debe dejar el cartón encendido cerca de materiales inflamables, cortinas o telas, ni al alcance de niños o mascotas.

Paso a paso: cómo preparar el espiral casero de maple de huevo

Para llevar a cabo este truco casero de forma segura y correcta, solo es necesario seguir una serie de sencillos pasos: