Cómo usar la mezcla de vinagre y eucalipto para prevenir la presencia de los mosquitos en casa

La elevada acidez del vinagre y fuerte olor ácido resultan sumamente desagradables para los receptores olfativos de los insectos. Sirve como una pantalla protectora que bloquea el rastro del dióxido de carbono que los seres humanos exhalan al respirar.

Con diferentes elementos caseros, puedes dejar atrás este problema.

Por su parte, los aceites esenciales presentes en el eucalipto (especialmente el eucaliptol) funcionan como un repelente natural de alto espectro respaldado por especialistas. Al unirse con el vinagre, neutraliza su aroma áspero para las personas, pero intensifica el efecto espantador frente a las plagas.

Paso a paso: cómo preparar la mezcla de vinagre y eucalipto

Para poner en práctica esta alternativa casera, ecológica y económica, no hace falta gastar de más. Solo se necesitan elementos que habitualmente se encuentran en la cocina o la alacena.

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco (o vinagre de manzana).

blanco (o vinagre de manzana). 1/2 taza de agua limpia.

20 gotas de aceite esencial de eucalipto (o un manojo de hojas frescas de eucalipto).

(o un manojo de hojas frescas de eucalipto). 1 botella o envase con atomizador/rociador.

Preparación y aplicación