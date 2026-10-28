Adiós a los azulejos en el baño: la tendencia en decoración que moderniza y facilita la limpieza

De esta manera, el mantenimiento diario de la casa se vuelve significativamente más práctico y rápido. Entre los beneficios más destacados de esta innovación de decoración se encuentran:

Sensación de amplitud: al crear una superficie continua, la vista fluye sin obstáculo visual, logrando que los espacios reducidos se perciban mucho más amplios y luminosos.

al crear una superficie continua, la vista fluye sin obstáculo visual, logrando que los espacios reducidos se perciban mucho más amplios y luminosos. Apariencia sofisticada: la tecnología de impresión digital permite imitar a la perfección texturas como el mármol, la piedra natural o el hormigón, brindando una estética elegante y de categoría.

la tecnología de impresión digital permite imitar a la perfección texturas como el mármol, la piedra natural o el hormigón, brindando una estética elegante y de categoría. Máxima resistencia: son materiales que resisten la humedad, el desgaste y el rayado sin alterarse a lo largo de los años.

La piedra sinterizada es una excelente opción en el mundo de la decoración.

Aunque la inversión inicial puede resultar superior a la de los azulejos convencionales, la durabilidad del material y el valor agregado que aporta al inmueble lo convierten en uno de los mejores cambios que puedes hacer en el baño de tu casa.

Por qué los azulejos fueron perdiendo terreno

A continuación, las principales razones que explican la pérdida de protagonismo de las cerámicas tradicionales en el hogar: