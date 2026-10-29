Día del Bancario: de cuánto es el bono récord y cuándo lo cobran los empleados

El importe mínimo fue confirmado a mediados de octubre, al concretarse el acuerdo paritario que incluyó una suba del 1,9% correspondiente a septiembre. De este modo, la evolución del bono anual mostró un incremento progresivo desde los $1.894.425,01 pautados a comienzos de año hasta alcanzar el piso actual de $2,27 millones.

Cabe remarcar que el monto individual puede ser superior en función de la antigüedad, la categoría laboral y los adicionales específicos que correspondan a cada trabajador dentro del esquema de la entidad.

Con el último ajuste, el haber inicial para un empleado bancario ascendió a $2.552.560,34, a lo que se suma el ítem por Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55, fijando el ingreso básico de referencia en $2.626.346,89.

La comparación con otros gremios

El monto establecido para el sistema financiero marca una diferencia sustancial respecto de los beneficios extraordinarios negociados en otros sectores productivos: