El próximo 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario y los trabajadores del sector financiero percibirán una gratificación extraordinaria que supera los $2,2 millones. La suma establece un piso mínimo de $2.275.519,25 para las categorías iniciales, consolidándose como uno de los beneficios más elevados dentro de las paritarias argentinas.
Día del Bancario: de cuánto es el bono récord y cuándo lo cobran los empleados
El beneficio se actualiza junto con las paritarias del sector y fija un piso récord para los trabajadores financieros. Los detalles sobre quiénes lo perciben y la comparación con las gratificaciones de otros gremios.
Según lo acordado por la Asociación Bancaria con las distintas cámaras empresariales del sector, el premio debe estar depositado con fecha límite hasta el viernes 6 de noviembre, jornada no laborable para la actividad en la que las sucursales permanecerán cerradas.
Un básico garantizado que se ajusta por inflación
A diferencia de las sumas fijas no remunerativas o bonos de fin de año que otorgan otros rubros, esta suma es una gratificación anual establecida dentro del convenio colectivo de trabajo, cuyo valor de referencia se actualiza automáticamente con cada renegociación salarial.
El importe mínimo fue confirmado a mediados de octubre, al concretarse el acuerdo paritario que incluyó una suba del 1,9% correspondiente a septiembre. De este modo, la evolución del bono anual mostró un incremento progresivo desde los $1.894.425,01 pautados a comienzos de año hasta alcanzar el piso actual de $2,27 millones.
Cabe remarcar que el monto individual puede ser superior en función de la antigüedad, la categoría laboral y los adicionales específicos que correspondan a cada trabajador dentro del esquema de la entidad.
Con el último ajuste, el haber inicial para un empleado bancario ascendió a $2.552.560,34, a lo que se suma el ítem por Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55, fijando el ingreso básico de referencia en $2.626.346,89.
La comparación con otros gremios
El monto establecido para el sistema financiero marca una diferencia sustancial respecto de los beneficios extraordinarios negociados en otros sectores productivos:
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Sanidad (FATSA): los trabajadores del sector percibieron en septiembre un bono por el Día de la Sanidad de $101.560. En una comparación conceptual directa por el día del gremio, el piso bancario resulta más de 22 veces superior.
Camioneros: fijó un bono anual de $1,2 millones, aunque a diferencia de los bancarios se abonará en cuatro cuotas de $300.000 a partir de enero de 2027.
Unión Obrera Metalúrgica (UOM): acordó sumas fijas de carácter no remunerativo junto con los reajustes de sueldo, contemplando un pago de $50.000 para el mes de noviembre.
En pocas palabras
- Bono récord: Empleados bancarios recibirán un bono extraordinario de más de $2,2 millones.
- Acuerdo paritario: La suma se actualiza con las paritarias y se depositará hasta el 6 de noviembre.
- Comparativa gremial: El beneficio supera ampliamente los bonos de otros sectores como Sanidad, Camioneros y UOM.