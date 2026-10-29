Fundación Grupo América entregó equipamiento por más de $10 millones al Hogar Santa Marta

Por su parte, Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia de Mendoza, agradeció el trabajo conjunto que ambas instituciones sostienen desde hace casi tres años. “Para quienes tenemos la función pública, gestionar junto a las instituciones de la sociedad civil es un privilegio, porque el objetivo final es que las personas mayores estén muchísimo mejor”, expresó.

El equipamiento para la cocina, que incluye ollas, termos y diversos utensilios, permitirá fortalecer las tareas diarias de preparación y servicio de alimentos en el Hogar Santa Marta, acompañando el trabajo del equipo que está al cuidado de las personas mayores. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En tanto, Sandra Rojo, directora técnica de la Residencia Santa Marta, destacó la utilidad del equipamiento recibido y la alegría que generó entre los residentes. “Las sillas nuevas les encantaron. Apenas llegaron, las pusimos y todo el mundo se quería sentar en ellas”, relató. Además, subrayó que los utensilios destinados a la cocina propia del hogar facilitarán las tareas diarias de preparación de alimentos.

Los tres carros de acero inoxidable incorporados por Fundación Grupo América facilitarán el traslado de alimentos dentro de la residencia, contribuyendo a las tareas cotidianas del personal y al servicio que reciben las personas mayores. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Actualmente, la Residencia Santa Marta alberga a 60 personas mayores con distintos grados de dependencia y cuenta con un equipo interdisciplinario dedicado a su atención integral.

La iniciativa se enmarca en el trabajo articulado que Fundación Grupo América desarrolla junto a organismos públicos e instituciones de la sociedad civil, con el propósito de acompañar a las personas mayores y fortalecer los espacios que brindan atención, cuidado y contención.

Horacio Cortez, jefe del Programa de Protección Habitacional, y Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia, compartieron con Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y las integrantes de su equipo Erica Gómez y Margarita Viel, el alcance y la utilidad del equipamiento donado. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

A través del Programa Vendimia Solidaria, la Fundación continúa canalizando aportes de la comunidad hacia necesidades concretas, promoviendo la corresponsabilidad y el compromiso social.