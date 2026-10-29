Fundación Grupo América realizó una nueva entrega de mobiliario y equipamiento al Hogar Santa Marta, con una inversión total de $10.073.120, destinada a mejorar las condiciones de los espacios de uso cotidiano y acompañar las tareas de atención y cuidado de las personas mayores.
Fundación Grupo América entregó equipamiento por más de $10 millones al Hogar Santa Marta
La donación incluyó mobiliario, elementos para la cocina y equipamiento destinado a mejorar los espacios de uso cotidiano de las 60 personas mayores que residen en la institución
El aporte incluyó 24 mesas, 80 sillas y tres carros de acero inoxidable, además de equipamiento gastronómico, utensilios, termos y otros elementos para las áreas de cocina y comedor. Los materiales ya comenzaron a incorporarse a la dinámica cotidiana del hogar, que cuenta con tres comedores y espacios destinados a la recreación y la educación.
“En la visita anterior detectamos que mejorar el equipamiento del comedor y la cocina era esencial, así que acá estamos”, explicó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América. Destacó que la inversión se realizó con fondos recaudados a través de Vendimia Solidaria, el programa insignia de la Fundación, y señaló que el objetivo es contribuir a que las personas mayores “cada día la pasen un poquito mejor”.
Por su parte, Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia de Mendoza, agradeció el trabajo conjunto que ambas instituciones sostienen desde hace casi tres años. “Para quienes tenemos la función pública, gestionar junto a las instituciones de la sociedad civil es un privilegio, porque el objetivo final es que las personas mayores estén muchísimo mejor”, expresó.
En tanto, Sandra Rojo, directora técnica de la Residencia Santa Marta, destacó la utilidad del equipamiento recibido y la alegría que generó entre los residentes. “Las sillas nuevas les encantaron. Apenas llegaron, las pusimos y todo el mundo se quería sentar en ellas”, relató. Además, subrayó que los utensilios destinados a la cocina propia del hogar facilitarán las tareas diarias de preparación de alimentos.
Actualmente, la Residencia Santa Marta alberga a 60 personas mayores con distintos grados de dependencia y cuenta con un equipo interdisciplinario dedicado a su atención integral.
La iniciativa se enmarca en el trabajo articulado que Fundación Grupo América desarrolla junto a organismos públicos e instituciones de la sociedad civil, con el propósito de acompañar a las personas mayores y fortalecer los espacios que brindan atención, cuidado y contención.
A través del Programa Vendimia Solidaria, la Fundación continúa canalizando aportes de la comunidad hacia necesidades concretas, promoviendo la corresponsabilidad y el compromiso social.
En pocas palabras
- Fundación Grupo América entregó equipamiento y mobiliario por más de $10 millones al Hogar Santa Marta.
- La donación, que incluyó mesas, sillas y elementos de cocina, beneficiará a 60 residentes.
- La inversión se realizó con fondos de Vendimia Solidaria para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.