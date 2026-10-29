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Programa Vendimia Solidaria

Fundación Grupo América entregó equipamiento por más de $10 millones al Hogar Santa Marta

La donación incluyó mobiliario, elementos para la cocina y equipamiento destinado a mejorar los espacios de uso cotidiano de las 60 personas mayores que residen en la institución

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
Autoridades de Fundación Grupo América y de la Dirección de AdultosMayores de la Provincia de Mendoza compartieron una nueva jornada de trabajoconjunto, una articulación que lleva casi tres años y se traduce en accionesconcretas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Autoridades de Fundación Grupo América y de la Dirección de Adultos Mayores de la Provincia de Mendoza compartieron una nueva jornada de trabajo conjunto, una articulación que lleva casi tres años y se traduce en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Fundación Grupo América realizó una nueva entrega de mobiliario y equipamiento al Hogar Santa Marta, con una inversión total de $10.073.120, destinada a mejorar las condiciones de los espacios de uso cotidiano y acompañar las tareas de atención y cuidado de las personas mayores.

El aporte incluyó 24 mesas, 80 sillas y tres carros de acero inoxidable, además de equipamiento gastronómico, utensilios, termos y otros elementos para las áreas de cocina y comedor. Los materiales ya comenzaron a incorporarse a la dinámica cotidiana del hogar, que cuenta con tres comedores y espacios destinados a la recreación y la educación.

Las personas mayores del Hogar Santa Marta disfrutan del nuevo mobiliario incorporado a los tres comedores de la residencia. La donación de Fundación Grupo América incluyó 24 mesas y 80 sillas, en el marco de una inversión total superior a los $10 millones.

Las personas mayores del Hogar Santa Marta disfrutan del nuevo mobiliario incorporado a los tres comedores de la residencia. La donación de Fundación Grupo América incluyó 24 mesas y 80 sillas, en el marco de una inversión total superior a los $10 millones.

“En la visita anterior detectamos que mejorar el equipamiento del comedor y la cocina era esencial, así que acá estamos”, explicó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América. Destacó que la inversión se realizó con fondos recaudados a través de Vendimia Solidaria, el programa insignia de la Fundación, y señaló que el objetivo es contribuir a que las personas mayores “cada día la pasen un poquito mejor”.

Por su parte, Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia de Mendoza, agradeció el trabajo conjunto que ambas instituciones sostienen desde hace casi tres años. “Para quienes tenemos la función pública, gestionar junto a las instituciones de la sociedad civil es un privilegio, porque el objetivo final es que las personas mayores estén muchísimo mejor”, expresó.

El equipamiento para la cocina, que incluye ollas, termos y diversos utensilios, permitirá fortalecer las tareas diarias de preparación y servicio de alimentos en el Hogar Santa Marta, acompañando el trabajo del equipo que está al cuidado de las personas mayores.

El equipamiento para la cocina, que incluye ollas, termos y diversos utensilios, permitirá fortalecer las tareas diarias de preparación y servicio de alimentos en el Hogar Santa Marta, acompañando el trabajo del equipo que está al cuidado de las personas mayores.

En tanto, Sandra Rojo, directora técnica de la Residencia Santa Marta, destacó la utilidad del equipamiento recibido y la alegría que generó entre los residentes. “Las sillas nuevas les encantaron. Apenas llegaron, las pusimos y todo el mundo se quería sentar en ellas”, relató. Además, subrayó que los utensilios destinados a la cocina propia del hogar facilitarán las tareas diarias de preparación de alimentos.

Los tres carros de acero inoxidable incorporados por Fundación Grupo América facilitarán el traslado de alimentos dentro de la residencia, contribuyendo a las tareas cotidianas del personal y al servicio que reciben las personas mayores.

Los tres carros de acero inoxidable incorporados por Fundación Grupo América facilitarán el traslado de alimentos dentro de la residencia, contribuyendo a las tareas cotidianas del personal y al servicio que reciben las personas mayores.

Actualmente, la Residencia Santa Marta alberga a 60 personas mayores con distintos grados de dependencia y cuenta con un equipo interdisciplinario dedicado a su atención integral.

La iniciativa se enmarca en el trabajo articulado que Fundación Grupo América desarrolla junto a organismos públicos e instituciones de la sociedad civil, con el propósito de acompañar a las personas mayores y fortalecer los espacios que brindan atención, cuidado y contención.

Horacio Cortez, jefe del Programa de Protección Habitacional, y Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia, compartieron con Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y las integrantes de su equipo Erica Gómez y Margarita Viel, el alcance y la utilidad del equipamiento donado.

Horacio Cortez, jefe del Programa de Protección Habitacional, y Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia, compartieron con Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y las integrantes de su equipo Erica Gómez y Margarita Viel, el alcance y la utilidad del equipamiento donado.

A través del Programa Vendimia Solidaria, la Fundación continúa canalizando aportes de la comunidad hacia necesidades concretas, promoviendo la corresponsabilidad y el compromiso social.

En pocas palabras

  • Fundación Grupo América entregó equipamiento y mobiliario por más de $10 millones al Hogar Santa Marta.
  • La donación, que incluyó mesas, sillas y elementos de cocina, beneficiará a 60 residentes.
  • La inversión se realizó con fondos de Vendimia Solidaria para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Resumen generado por Thinkindot AI

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