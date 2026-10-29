Academia Amelie y Fundación Grupo América renuevan su alianza para impulsar la formación en oficios

La iniciativa adquiere especial relevancia en un contexto económico complejo, en el que el acceso a la capacitación puede abrir caminos para generar ingresos y construir nuevas alternativas laborales. Para Barbarita Vila, las becas son una herramienta cuyo aprovechamiento depende del compromiso de quienes las reciben.

“Creemos y confiamos en que van a exprimirla al máximo, que van a transformar su realidad, van a poder hacer un oficio todos los días que a ellos les guste, que los motive para levantarse y trabajar de lo que les gusta”, señaló.

Las becas permiten acceder a distintas especialidades vinculadas con la estética y el bienestar, como manicuría, maquillaje, cosmiatría, dermocosmiatría, peluquería y asesoramiento de imagen. Estas capacitaciones brindan herramientas para desarrollar emprendimientos propios y construir nuevas oportunidades laborales. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Más de 400 postulantes para acceder a las becas

La convocatoria de esta edición recibió más de 400 postulaciones. Según explicó Erica Gómez, directora de Academia Amelie, el proceso de selección comenzó con un formulario de inscripción y continuó con entrevistas individuales para conocer a las personas interesadas y definir quiénes accederían a los beneficios.

“Este año nos encontramos con gente que se inscribió hasta de Brasil, de todos lados”, contó Gómez, quien aclaró que las capacitaciones de la Academia son presenciales.

La propuesta abarca distintas especialidades, entre ellas manicuría, maquillaje, cosmiatría, dermocosmiatría, peluquería y asesoramiento de imagen. Son oficios que ofrecen herramientas para desarrollar emprendimientos y comenzar a construir una actividad laboral propia.

La alegría de acceder a una beca que permite dar un nuevo paso en la formación profesional, adquirir herramientas para el mundo laboral y comenzar a proyectar nuevas oportunidades de futuro. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

“Al mes de haber empezado a estudiar, ya empiezan a emprender y ya empiezan a trabajar”, destacó Gómez sobre la experiencia de quienes se forman en la institución.

La directora también valoró la continuidad del vínculo con Fundación Grupo América. “Ya venimos desde el año 2017 haciendo esta entrega de becas y esta participación en conjunto con la Fundación”, afirmó.

Una alianza que apuesta al futuro

La entrega se enmarca en el trabajo de Vendimia Solidaria, el programa de Fundación Grupo América que impulsa iniciativas para ampliar oportunidades y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. La recaudación del programa y la donación de Academia Amelie permiten dar continuidad a esta propuesta de formación, que se concreta dos veces al año.

Ramiro Arenas recibió una beca para continuar su formación en maquillaje y avanzar en sus proyectos profesionales. Entre sus sueños está participar en Vendimia Solidaria, una iniciativa que también forma parte de su recorrido junto a la Fundación. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Entre quienes recibieron una beca se encuentra Ramiro Arenas, quien continuará su capacitación en maquillaje. El estudiante ya participa, siempre que puede, en los proyectos de la Academia y en actividades de la Fundación, y destacó el valor que tuvo la institución en su recorrido personal.

“La verdad que me ha cambiado un montón la vida desde que entré en la Academia”, contó Ramiro, quien se mostró entusiasmado por seguir formándose y avanzar con sus proyectos profesionales.

De esta manera, la segunda entrega de becas de 2026 renueva una alianza que lleva casi una década y que busca acercar oportunidades de capacitación a quienes desean aprender un oficio, ampliar sus herramientas y proyectar nuevas posibilidades para su futuro.