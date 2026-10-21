Sangre de Campeones volvió a casa y superó las 300 donaciones

La doctora Luciana Pistis, del Centro Regional de Hemoterapia; Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América; y Sofía Luffi, del equipo de Relaciones Institucionales de Independiente Rivadavia, durante la jornada solidaria. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

“Lo principal de esta campaña es la concientización. Queremos hacer foco en que donar sangre y donar médula puede salvar muchas vidas”, agregó.

El club anfitrión también impulsa la convocatoria para que más personas se sumen. Diego Gutiérrez Vila, dirigente de Independiente Rivadavia, resumió ese espíritu con una expresión que atraviesa la campaña: "La idea es pasar la pelota y que se sume la mayor cantidad de gente posible, porque en esta estamos todos juntos y la idea siempre es ayudar al de al lado”.

Donar sangre puede salvar hasta cuatro vidas

Cada donación puede contribuir a que pacientes que necesitan transfusiones reciban los componentes sanguíneos adecuados. Por eso, además de convocar a nuevos donantes, las jornadas buscan acercar información y despejar dudas sobre el procedimiento.

Durante la jornada, quienes se acercaron a donar sangre también recibieron información sobre cómo inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

“Es un acto voluntario, altruista, donde demoramos de cinco a diez minutos. Es un pinchacito como cualquier otro y podemos salvar hasta cuatro vidas”, explicó Javier Alonzo, técnico del Centro Regional de Hemoterapia.

La campaña también promueve la inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, conocido como registro de donantes de médula ósea.

Más donantes para encontrar compatibilidad

Para quienes necesitan un trasplante, encontrar una persona compatible es fundamental. No siempre esa coincidencia aparece dentro de la propia familia, por lo que el registro nacional amplía las posibilidades de encontrar un donante.

“No todas las personas que necesitan un trasplante de médula ósea pueden conseguir un donante compatible en su familia. Cuando no lo encuentran, tienen que acudir a este registro”, explicó Rodolfo Fernández, coordinador del Incaimen.

Y agregó: “Mientras más gente haya en este registro, mejor, porque esa persona va a tener más oportunidad de encontrar un donante compatible”. enfatizó Fernández.

Durante la 14ª colecta de Sangre de Campeones, Rodolfo Fernández, coordinador del Incaimen, también se sumó a la jornada como donante. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El compromiso de trabajar en red

La participación de los municipios y las organizaciones territoriales permite ampliar la convocatoria y acercar estas iniciativas a más vecinos. La articulación entre instituciones es, precisamente, uno de los pilares de Sangre de Campeones.

“Es muy importante que todos los vecinos participen, sean del club o no, y se sumen a estas campañas, porque donar sangre salva vidas”, afirmó Victoria Cappozucco, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

La funcionaria también valoró el trabajo conjunto como una forma de generar impacto en la comunidad: “Estamos convencidos de que es la única manera de trabajar y generar un impacto real, en forma comunitaria y en red institucional”.

Con su 14ª colecta, Sangre de Campeones vuelve a mostrar cómo la participación ciudadana y el trabajo articulado pueden impulsar una causa solidaria y ayudar a salvar vidas.