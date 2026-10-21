Sangre de Campeones regresó a la Ciudad Deportiva del Club Sportivo Independiente Rivadavia, donde realizó su primera jornada solidaria en mayo. En su 14ª colecta, la campaña superó las 300 donaciones y renovó la convocatoria a la comunidad para promover la donación voluntaria de sangre y la inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.
Sangre de Campeones volvió a casa y superó las 300 donaciones
La iniciativa articula a la Fundación Grupo América, Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia y el Incaimen para promover la solidaridad y sumar donantes
Una campaña que sigue pasando la pelota
Volver al lugar donde comenzó la iniciativa tuvo un significado especial para Fundación Grupo América. A lo largo de sus distintas ediciones, la campaña sumó a clubes, municipios, empresas e instituciones de toda la provincia, ampliando el alcance de una propuesta que busca generar conciencia y compromiso social.
“Volvimos donde todo comenzó. Estamos muy felices en la edición número 14 de Sangre de Campeones”, expresó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América. También agradeció a Independiente Rivadavia, a la Municipalidad de Luján de Cuyo y a las organizaciones que hicieron posible esta nueva jornada.
“Lo principal de esta campaña es la concientización. Queremos hacer foco en que donar sangre y donar médula puede salvar muchas vidas”, agregó.
El club anfitrión también impulsa la convocatoria para que más personas se sumen. Diego Gutiérrez Vila, dirigente de Independiente Rivadavia, resumió ese espíritu con una expresión que atraviesa la campaña: "La idea es pasar la pelota y que se sume la mayor cantidad de gente posible, porque en esta estamos todos juntos y la idea siempre es ayudar al de al lado”.
Donar sangre puede salvar hasta cuatro vidas
Cada donación puede contribuir a que pacientes que necesitan transfusiones reciban los componentes sanguíneos adecuados. Por eso, además de convocar a nuevos donantes, las jornadas buscan acercar información y despejar dudas sobre el procedimiento.
“Es un acto voluntario, altruista, donde demoramos de cinco a diez minutos. Es un pinchacito como cualquier otro y podemos salvar hasta cuatro vidas”, explicó Javier Alonzo, técnico del Centro Regional de Hemoterapia.
La campaña también promueve la inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, conocido como registro de donantes de médula ósea.
Más donantes para encontrar compatibilidad
Para quienes necesitan un trasplante, encontrar una persona compatible es fundamental. No siempre esa coincidencia aparece dentro de la propia familia, por lo que el registro nacional amplía las posibilidades de encontrar un donante.
“No todas las personas que necesitan un trasplante de médula ósea pueden conseguir un donante compatible en su familia. Cuando no lo encuentran, tienen que acudir a este registro”, explicó Rodolfo Fernández, coordinador del Incaimen.
Y agregó: “Mientras más gente haya en este registro, mejor, porque esa persona va a tener más oportunidad de encontrar un donante compatible”. enfatizó Fernández.
El compromiso de trabajar en red
La participación de los municipios y las organizaciones territoriales permite ampliar la convocatoria y acercar estas iniciativas a más vecinos. La articulación entre instituciones es, precisamente, uno de los pilares de Sangre de Campeones.
“Es muy importante que todos los vecinos participen, sean del club o no, y se sumen a estas campañas, porque donar sangre salva vidas”, afirmó Victoria Cappozucco, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Luján de Cuyo.
La funcionaria también valoró el trabajo conjunto como una forma de generar impacto en la comunidad: “Estamos convencidos de que es la única manera de trabajar y generar un impacto real, en forma comunitaria y en red institucional”.
Con su 14ª colecta, Sangre de Campeones vuelve a mostrar cómo la participación ciudadana y el trabajo articulado pueden impulsar una causa solidaria y ayudar a salvar vidas.
En pocas palabras
- Sangre de Campeones: la campaña solidaria regresó a la Ciudad Deportiva de Independiente Rivadavia.
- Superó las 300 donaciones: la iniciativa provincial busca promover la donación voluntaria de sangre y médula ósea.
- Red de colaboración: articula a Fundación Grupo América, Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia y el Incaimen.