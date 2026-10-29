River celebra la primera Copa Libertadores a 40 años de tocar el cielo con las manos

El tanto decisivo de Juan Gilberto Funes quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas y marcó el desenlace soñado para una campaña inolvidable del conjunto argentino en el certamen continental.

Aquella noche, el equipo formó con Nery Pumpido; Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro; Héctor Enrique, Américo Gallego y Norberto Alonso, quien luego fue reemplazado por Daniel Sperandio; Antonio Alzamendi, Juan Gilberto Funes y Roque Alfaro, sustituido por Pedro Troglio. El conjunto era dirigido por Héctor Veira y tenía al Tolo Gallego como capitán y líder dentro del campo de juego.

Así formó River en aquella noche mágica.

La consagración en Núñez coronó una campaña que llevó al club a lo más alto del fútbol sudamericano. Con aquel triunfo, River sumó el trofeo más importante de su historia hasta ese momento y aseguró su participación en la Copa Intercontinental, el desafío que enfrentaría al campeón de América con el mejor equipo de Europa.

A 40 años de aquella noche del Monumental, el primer título de la Copa Libertadores continúa ocupando un lugar central en la historia de River y en el recuerdo de una generación que llevó al club a la cima del fútbol continental y mundial.

River celebró la primera Copa Libertadores en las redes

La cuenta oficial del Millonario recordó una fecha que quedó marcada a fuego en el corazón de los hinchas: "1986–2026. La primera, para siempre. Hace 40 años, un equipo inolvidable nos hacía campeones de América por primera vez, en casa y con nuestra gente".

1986–2026 | La primera, para siempre Hace 40 años, un equipo inolvidable nos hacía campeones de América por primera vez, en casa y con nuestra gente https://t.co/xfbiG2IZAi — River Plate (@RiverPlate) October 29, 2026

Luego, River se consagraría en tres oportunidades más: