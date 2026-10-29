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Aniversario histórico

River celebra la primera Copa Libertadores a 40 años de tocar el cielo con las manos

A cuatro décadas del inolvidable gol de Juan Gilberto Funes ante América de Cali en el Monumental, River conmemora la obtención de su primer título continental en 1986

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Beto Alonso celebra la primer Copa Libertadores de River.

El Beto Alonso celebra la primer Copa Libertadores de River.

El 29 de octubre es una fecha grabada a fuego en las páginas doradas de River Plate. Cuatro décadas después de aquella noche mágica en el estadio Monumental, la primera Copa Libertadores de su historia se mantiene como el pilar fundamental sobre el que se cimentó la mística internacional del club.

Aquella consagración continental no solo significó alzar por fin el trofeo más esquivo de Sudamérica, sino que abrió de par en par las puertas al desafío intercontinental. Meses más tarde, en diciembre de ese mismo 1986, el conjunto de Núñez completó una temporada histórica al vencer al Steaua Bucarest de Rumania y conquistar también la Copa Intercontinental, cerrando un año soñado con dos títulos internacionales que quedaron entre los hitos más trascendentes de su trayectoria.

A River le cost&oacute; ganar su primera Copa Libertadores.

A River le costó ganar su primera Copa Libertadores.

La noche consagratoria en River y los protagonistas de la gloria eterna

El desahogo histórico se consumó el 29 de octubre de 1986, cuando River derrotó por 1-0 a América de Cali, de Colombia, en el Monumental (en la ida se había impuesto 2 a 1) y obtuvo por primera vez la Copa Libertadores.

El tanto decisivo de Juan Gilberto Funes quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas y marcó el desenlace soñado para una campaña inolvidable del conjunto argentino en el certamen continental.

Aquella noche, el equipo formó con Nery Pumpido; Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro; Héctor Enrique, Américo Gallego y Norberto Alonso, quien luego fue reemplazado por Daniel Sperandio; Antonio Alzamendi, Juan Gilberto Funes y Roque Alfaro, sustituido por Pedro Troglio. El conjunto era dirigido por Héctor Veira y tenía al Tolo Gallego como capitán y líder dentro del campo de juego.

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Así formó River en aquella noche mágica.

La consagración en Núñez coronó una campaña que llevó al club a lo más alto del fútbol sudamericano. Con aquel triunfo, River sumó el trofeo más importante de su historia hasta ese momento y aseguró su participación en la Copa Intercontinental, el desafío que enfrentaría al campeón de América con el mejor equipo de Europa.

A 40 años de aquella noche del Monumental, el primer título de la Copa Libertadores continúa ocupando un lugar central en la historia de River y en el recuerdo de una generación que llevó al club a la cima del fútbol continental y mundial.

River celebró la primera Copa Libertadores en las redes

La cuenta oficial del Millonario recordó una fecha que quedó marcada a fuego en el corazón de los hinchas: "1986–2026. La primera, para siempre. Hace 40 años, un equipo inolvidable nos hacía campeones de América por primera vez, en casa y con nuestra gente".

Luego, River se consagraría en tres oportunidades más:

  • 1996.
  • 2015.
  • 2018.

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