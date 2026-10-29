Quién es Gabriele Minì, el piloto italiano que reemplazará a Colapinto en la F1

Destacó desde muy joven en los campeonatos internacionales de la especialidad karting, y desde allí su carrera fue en completo ascenso.

En 2020 se consagró de manera contundente en su primera temporada sobre monoplazas, más precisamente en la Fórmula 4 italiana.

Gabriele Minì, el piloto que reemplazará a Colapinto en la Fórmula 1.

Integrante de la Alpine Academy desde 2023, ha logrado triunfos en circuitos emblemáticos como Mónaco y se afianzó en la Fórmula 2. Antes de su saltó a esta categoría, consiguió el subcampeonato en F3.

Qué pasará con Franco Colapinto en el GP de México

Para la tranquilidad de los seguidores argentinos, la presencia de Colapinto durante el fin de semana en territorio azteca está totalmente garantizada.

El argentino presenciará el trabajo del italiano desde el box durante la tanda inicial del viernes y retomará la conducción de su auto a partir de la Práctica Libre 2 (FP2), continuando con normalidad el esquema de clasificación y la carrera del domingo.

"Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí", expresó el joven piloto.