Uno de los grandes estrenos de Netflix del 2026 es esta serie turca muy subida de tono que no dejará que te muevas de tu sillón, se trata de Te conozco.
Netflix triunfa con la serie turca subida de tono que no te dejará despegarte del sillón
Uno de los grandes estrenos de Netflix del 2026 es esta serie turca muy subida de tono que no dejará que te muevas de tu sillón
Te conozco es la serie turca, de género thriller, dirigida por Mert Baykal y protagonizada por Elçin Sangu junto a Ozan Dolunay.
La trama aborda la paranoia y los secretos domésticos a partir de un vínculo de pareja marcado por la tensión en ocho episodios.
Netflix: de qué trata la serie Te conozco
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Te conozco explica: "Atrapada entre la maternidad y su carrera como pintora, Funda se siente aliviada de contar con ayuda, Pero la nueva niñera, envuelta en secretos, podría no ser lo que aparenta".
Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado aparcada y por fin encuentra a Nazl, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de ella y de su marido, lker.
Netflix: reparto de la serie Te conozco
- Elçin Sangu como Funda
- Ozan Dolunay como lker
- Melis Sezen como Nazli
- Cemal Hünal como Kemal
- Efe Tasdelen como Emre
- Arbil Tabur como Ceren
- Esra Sahin como Selin
Tráiler de la película Te conozco
Dónde ver la serie Te conozco, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
- España: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Estreno destacado: Netflix presenta "Te conozco", serie turca de thriller sobre paranoia doméstica.
- Trama central: La historia sigue a Funda, una pintora y madre cuya nueva niñera esconde secretos.