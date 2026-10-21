Dentro del variado catálogo que tiene Netflix siempre sorprende con grandes películas, en esta ocasión con una cinta de Denzel Washington que es la más vista de octubre, se trata de El Justiciero.
Denzel Washington arrasa en Netflix con la película de acción más vista de octubre
Dentro del variado catálogo que tiene Netflix siempre sorprende con grandes películas, en esta ocasión con una cinta de Denzel Washington
Un thriller centrado en la protección de los más vulnerables. Denzel Washington interpreta a un ex militar con habilidades tácticas avanzadas que decide intervenir cuando la justicia institucional no responde.
Robert McCall, un antiguo agente de la Agencia Internacional de Defensa que lleva ahora una vida tranquila, abandona su retiro para ayudar a Teri, una joven prostituta que está siendo explotada por la mafia rusa.
A pesar de que aseguró no volver a ser violento, contemplar tanta crueldad despertará en Robert un implacable y renovado deseo de justicia.
Netflix: de qué trata la película El Justiciero
En este thriller de acción del director Antoine Fuqua, Denzel Washington interpreta a Robert McCall, un ex agente especial que vive sus días de retiro trabajando en un supermercado.
Sin embargo, cuando Teri (Chloë Grace Moretz) -una joven prostituta con la que el hombre mantiene una relación amistosa- termina en el hospital por una brutal golpiza de parte de sus proxenetas, el viejo McCall decide darle una lección a estos últimos para asegurarse que no la vuelvan a tocar; lo que él no sabe es que su pequeño acto de justicia desatará el enojo de la más peligrosa mafia rusa.
Ahora todo se trata de una batalla donde sobrevive el más fuerte.
Netflix: reparto de la película El Justiciero
- Denzel Washington como Robert McCall
- Chloë Grace Moretz como Teri
- Marton Csokas como Teddy
- Melissa Leo como Susan Plummer
- Bill Pullman como Brian Plummer
- David Harbour como Frank Masters
- John Romualdi como Agente Mosley
- Vladimir Kulich como Vladimir Pushkin
- Johnny Skourtis como Ralphie
Tráiler de la película El Justiciero
Dónde ver la película El Justiciero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El Justiciero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El Justiciero se puede ver en Netflix.
- España: la película El Justiciero se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Denzel Washington: protagoniza "El Justiciero", la película de acción más vista de octubre en Netflix.
- Trama: un ex agente especial interviene contra la mafia rusa para proteger a una joven explotada.