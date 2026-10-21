Denzel Washington arrasa en Netflix con la película de acción más vista de octubre

A pesar de que aseguró no volver a ser violento, contemplar tanta crueldad despertará en Robert un implacable y renovado deseo de justicia.

Netflix: de qué trata la película El Justiciero

En este thriller de acción del director Antoine Fuqua, Denzel Washington interpreta a Robert McCall, un ex agente especial que vive sus días de retiro trabajando en un supermercado.

Sin embargo, cuando Teri (Chloë Grace Moretz) -una joven prostituta con la que el hombre mantiene una relación amistosa- termina en el hospital por una brutal golpiza de parte de sus proxenetas, el viejo McCall decide darle una lección a estos últimos para asegurarse que no la vuelvan a tocar; lo que él no sabe es que su pequeño acto de justicia desatará el enojo de la más peligrosa mafia rusa.

Ahora todo se trata de una batalla donde sobrevive el más fuerte.

Netflix: reparto de la película El Justiciero

Denzel Washington como Robert McCall

Chloë Grace Moretz como Teri

Marton Csokas como Teddy

Melissa Leo como Susan Plummer

Bill Pullman como Brian Plummer

David Harbour como Frank Masters

John Romualdi como Agente Mosley

Vladimir Kulich como Vladimir Pushkin

Johnny Skourtis como Ralphie

Tráiler de la película El Justiciero

Dónde ver la película El Justiciero, según la zona geográfica