Tenía un plan de ahorro y el precio del auto subió un 952%: la crucial decisión de la Justicia

Un fallo judicial en la provincia de Chubut sentó un severo precedente frente a las irregularidades y la falta de transparencia en el mercado de los planes de ahorro automotor. Una suscriptora radicada en la ciudad de Esquel que demandó a las firmas automotrices tras soportar subas desmedidas en las cuotas mensuales obtuvo un fallo favorable de segunda instancia: los peritajes contables incorporados al expediente demostraron que el valor del vehículo 0 km aumentó un 952%, una cifra que superó por amplio margen a la inflación general acumulada durante el período analizado.
La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones de Esquel, con el voto unánime de los jueces Günther Enrique Flass y Jorge Luis Früchtenicht, quienes ratificaron la condena contra Plan Óvalo S.A. y Ford Argentina S.C.A. por vulnerar el deber de información y cobrar gastos indebidos a la consumidora.
Subas por encima de la inflación y falta de información clara
El litigio formal se originó en diciembre de 2019, cuando la titular del contrato recurrió a los tribunales ante la imposibilidad de afrontar las cuotas fijadas por la compañía. En el sistema de plan de ahorro, las mensualidades no son fijas, sino que se calculan como una fracción del valor de lista actualizado que la empresa automotriz asigna de manera unilateral a la unidad base.
Durante el proceso, la administradora intentó justificar la escalada en los valores amparándose en el contexto macroeconómico e inflacionario de la Argentina. Sin embargo, el informe pericial contable desbarató esa postura: el incremento del 952% en el precio del auto resultó desmedido e injustificable, ubicándose notablemente por encima de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.
Para los magistrados, las empresas incurrieron en una falta grave al no brindar explicaciones precisas, técnicas y transparentes sobre la composición de esos reajustes ni sobre las variables comerciales utilizadas para alterar el precio final.
El rol de Plan Óvalo y la sanción al mismo grupo económico
Al evaluar la estructura del negocio, la Cámara desestimó el argumento de Plan Óvalo de considerarse una simple intermediaria neutral entre los ahorristas y el fabricante. Los magistrados remarcaron que tanto la administradora como Ford Argentina integran un mismo grupo económico concentrado y comparten intereses directos en la fijación de las tarifas.
El tribunal explicó que, al aumentar el precio nominal de los rodados, la administradora elevaba de forma directa la base sobre la cual cobraba sus propias comisiones y honorarios, obteniendo un beneficio patrimonial adicional a costa del encarecimiento del plan que debían pagar los clientes.
Elevan el daño punitivo a $4 millones y ordenan devolver gastos
En primera instancia, en marzo de 2026, la Justicia había condenado a las empresas a pagar una multa civil de $2 millones y a restituir los gastos de administración. Al revisar las apelaciones, la Cámara de Esquel decidió agravar la sanción y fijó las siguientes resoluciones:
- Multa por daño punitivo: Los jueces elevaron la sanción de $2 millones a $4 millones, con el objetivo de castigar la conducta abusiva y desalentar prácticas similares de desinformación hacia los usuarios.
- Devolución de gastos de administración: Se ratificó la obligación solidaria de las empresas de reintegrar los honorarios y gastos de gestión cobrados a la mujer, cuyo monto exacto se liquidará con intereses en la etapa de ejecución de sentencia.
- Reclamo de cuotas rechazado: La Cámara no hizo lugar al reintegro de las diferencias monetarias abonadas en las mensualidades, debido a que la demandante presentó una fórmula de liquidación técnica errónea, propia de contratos rescindidos anticipadamente.
De esta manera, el fallo confirmó que las automotrices y sus administradoras deben garantizar un trato digno, veraz y transparente, sancionando económicamente a quienes trasladen sobreprecios injustificados sobre los suscriptores de planes de ahorro.
En pocas palabras
- Suba del 952%: Fallo judicial en Esquel confirmó la responsabilidad de Ford Argentina y Plan Óvalo por incrementos desmedidos.
- Incumplimiento de información: La Justicia sancionó a las empresas por falta de transparencia en las cuotas de planes de ahorro.
- Daño punitivo elevado: La Cámara de Apelaciones aumentó la multa a $4 millones y ordenó devolver gastos indebidos.