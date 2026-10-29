Tenía un plan de ahorro y el precio del auto subió un 952%: la crucial decisión de la Justicia

Durante el proceso, la administradora intentó justificar la escalada en los valores amparándose en el contexto macroeconómico e inflacionario de la Argentina. Sin embargo, el informe pericial contable desbarató esa postura: el incremento del 952% en el precio del auto resultó desmedido e injustificable, ubicándose notablemente por encima de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Para los magistrados, las empresas incurrieron en una falta grave al no brindar explicaciones precisas, técnicas y transparentes sobre la composición de esos reajustes ni sobre las variables comerciales utilizadas para alterar el precio final.

El rol de Plan Óvalo y la sanción al mismo grupo económico

Al evaluar la estructura del negocio, la Cámara desestimó el argumento de Plan Óvalo de considerarse una simple intermediaria neutral entre los ahorristas y el fabricante. Los magistrados remarcaron que tanto la administradora como Ford Argentina integran un mismo grupo económico concentrado y comparten intereses directos en la fijación de las tarifas.

El tribunal explicó que, al aumentar el precio nominal de los rodados, la administradora elevaba de forma directa la base sobre la cual cobraba sus propias comisiones y honorarios, obteniendo un beneficio patrimonial adicional a costa del encarecimiento del plan que debían pagar los clientes.

Elevan el daño punitivo a $4 millones y ordenan devolver gastos

En primera instancia, en marzo de 2026, la Justicia había condenado a las empresas a pagar una multa civil de $2 millones y a restituir los gastos de administración. Al revisar las apelaciones, la Cámara de Esquel decidió agravar la sanción y fijó las siguientes resoluciones:

Multa por daño punitivo: Los jueces elevaron la sanción de $2 millones a $4 millones , con el objetivo de castigar la conducta abusiva y desalentar prácticas similares de desinformación hacia los usuarios.

Los jueces , con el objetivo de castigar la conducta abusiva y desalentar prácticas similares de desinformación hacia los usuarios. Devolución de gastos de administración: Se ratificó la obligación solidaria de las empresas de reintegrar los honorarios y gastos de gestión cobrados a la mujer, cuyo monto exacto se liquidará con intereses en la etapa de ejecución de sentencia.

Se ratificó la obligación solidaria de las empresas de reintegrar los honorarios y gastos de gestión cobrados a la mujer, cuyo monto exacto se liquidará con intereses en la etapa de ejecución de sentencia. Reclamo de cuotas rechazado: La Cámara no hizo lugar al reintegro de las diferencias monetarias abonadas en las mensualidades, debido a que la demandante presentó una fórmula de liquidación técnica errónea, propia de contratos rescindidos anticipadamente.

De esta manera, el fallo confirmó que las automotrices y sus administradoras deben garantizar un trato digno, veraz y transparente, sancionando económicamente a quienes trasladen sobreprecios injustificados sobre los suscriptores de planes de ahorro.