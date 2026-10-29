La icónica marca de autos deportivos MG abrió su concesionario en Mendoza

Lujo y tecnología en primera fila. El público recorrió la nueva concesionaria de MG en Mendoza y conoció de cerca su propuesta de movilidad eléctrica. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

"Somos cuatro socios fierreros que también somos coleccionistas, cuatro familias mendocinas que luego de varias gestiones logramos traer a MG a Mendoza", resaltó Eduardo Pulenta sobre el acuerdo que resultó en el primer concesionario de la marca en la región, cuyos dueños también producen para General Motors desde el gigante asiático.

Eduardo Pulenta, uno de los socios del nuevo concesionario en Mendoza, posó para las cámaras de Diario UNO en una noche muy especial. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Los nuevos autos, sus prestaciones y precios

Lo dicho: salvo 2 modelos 100% eléctricos que aún no llegan al país (incluido el Rooster, un cabriolet de lujo con apertura superior de 600 HP), en Mendoza el nuevo concesionario MG se estrena en el mercado con la venta de 3 híbridos:

MG 3 Híbrido: El modelo inicial o entry level, un hatchbak 4 puertas que arranca en torno a los U$S21.000.

El modelo inicial o entry level, un que arranca en torno a los MG ZS Híbrido: De tamaño más pequeño, que promete un bajo consumo de combustible (4,5 litros cada 100 kilómetros).

De tamaño más pequeño, que promete un de combustible MG AHS: el tope de gama de los diponibles en el país, con una autonomía de hasta 1.000 km, que llega a los U$S 33.900 en su versión full.

Diego Pulenta, otro de los socios del concesionario, posa frente a un MG rojo, una joyita de la nueva propuesta en movilidad en Mendoza.

El servicio posventa contempla una garantía de 6 años o 120 mil kilómetros, o 7 años o 140 mil kilómetros. Así lo detalló Diego Pulenta desde el taller adjunto al concesionario, al añadir que "hemos hecho mucho énfasis en repuestos, tenemos un depósito bastante bien abastecido con stock suficiente".

Los socios del nuevo concesionario, junto a dos invitados muy especiales: Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

En lo relativo al financiamiento, la marca anglo-china estrena su propio plan de ahorro previo. Y de acuerdo al empresario, se podrá acceder a crédito bancario propio a través de líneas con Nación, Supervielle y Santander.

Para Pulenta, los 2 modelos faltantes están supeditados a la disponibilidad de mayor infraestructura de estaciones de carga por lo que "probablemente lleguen al país partir del año que viene". A lo que su socio Federico Pagano acotó que en los planes también está la incorporación de otras 2 versiones nafteras.

Una nueva experiencia de movilidad. La inauguración de la concesionaria MG reunió a quienes se acercaron a descubrir una propuesta que combina innovación, elegancia y confort. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

¿Cuál es la ventaja comparativa de MG frente a la competencia? "Una es el diseño deportivo, además del picante que tiene un auto deportivo. Hay que tener en cuenta que el más chico, el MG3, arranca con 190 caballos", se explayó Pagano.

Un siglo de historia

El origen de la automotriz se remonta a 1.924, cuando el ingeniero y diseñador de autos Cecil Kimber fundó MG (Morris Garages) con su primer modelo. Con el tiempo, Kimber la convertiría en un ícono de los vechículos deportivos.

De hecho, en poco más de 30 años desarrolló varios modelos. Primero con el MG K3 Magnette, y más tarde con el vanguardista MG EX181, que en 1957 batió el récord mundial de velocidad al alcanzar 395,32 Km/h, una marca que superó dos años después en Estados Unidos cuando superó los 410 km/hora.

Andrés Nicastro, parte del grupo de socios de este nuevo concesionario, en el lanzamiento de la línea MG en Mendoza.

Ya en la década del '60 llegó a vender más de 5 millones de unidades en todo el mundo. Y así se convirtió en "la marca de deportivos más accesible del mercado", según relatan en la compañía, en una trayectoria que lo llevó 20 años después a lanzar sus primeros sedanes de 3 y 5 puertas, y modelos más pequeños.

Los capitales chinos y la innovación del milenio

Y mientras el negocio avanzaba a partir de los 2.000 hacia los "hatchbacks" y nuevas versiones de sedán, la automotriz le abrió las puertas a nuevas presentaciones.

Así, tanto la marca MG como su planta de Longbridge fueron adquiridas por la china Nanjing Automobile. Para el 2007, ésta dio paso a SAIC Motor y MG regresó como MG Motor, lo que diversificó la cartera de modelos en base a innovación.

Federico Pagano es uno de los cuatro socios de esta icónica casa de MG que acaba de abrir sus puertas en Mendoza. Foto: Martín Pravata / Diario UNO.

De hecho, en 2017 SAIC puso en el mercado su primer SUV, el MG GS. Y de ese modo, tres años después iba a lograr ser reconocida como "la Marca de Mejor Valor", y para 2022 lograría la distinción a "El SUV del Año", además de vincularse al fútbol como sponsor de la Copa Sudamericana, antes de su llegada a Argentina en 2025 de la mano de Eximar.