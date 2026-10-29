Gerónimo Rulli se convirtió en héroe y el Manchester City avanzó en la Carabao Cup: todos los resultados

Además, se disputaron otros cuatro encuentros, tres de los cuales tuvieron presencia argentina: el Liverpool de Alexis Mac Allister superó por penales al Chelsea de Valentín Barco (quien falló su remate desde los doce pasos), el Aston Villa de Emiliano Buendía cayó goleado y el Crystal Palace de Walter Benítez (quien no sumó minutos) ganó por la mínima.

Gerónimo Rulli atajó dos penales y el City clasificó a la siguiente ronda.

Gerónimo Rulli se convirtió en héroe y el Manchester City avanzó en la Carabao Cup

El arquero de la Selección argentina fue titular en el duelo que enfrentó al Manchester City con el Brighton por la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, luego de igualar 2 a 2 en los noventa minutos reglamentarios.