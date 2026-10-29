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Atajó dos penales

Gerónimo Rulli se convirtió en héroe y el Manchester City avanzó en la Carabao Cup: todos los resultados

La Copa de la Liga inglesa dejó una jornada para el infarto donde Gerónimo Rulli le dio la clasificación al City mientras que el Liverpool eliminó al Chelsea

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El arquero de la Selección argentina atajó dos penales.

El arquero de la Selección argentina atajó dos penales.

En la jornada del martes de la Carabao Cup, Arsenal sufrió un bochorno al caer por penales frente a un equipo de cuarta división, y los partidos del miércoles dejaron más sorpresas. Allí se destacó Gerónimo Rulli para que Manchester City venciera al Brighton en los penales, tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Además, se disputaron otros cuatro encuentros, tres de los cuales tuvieron presencia argentina: el Liverpool de Alexis Mac Allister superó por penales al Chelsea de Valentín Barco (quien falló su remate desde los doce pasos), el Aston Villa de Emiliano Buendía cayó goleado y el Crystal Palace de Walter Benítez (quien no sumó minutos) ganó por la mínima.

Ger&oacute;nimo Rulli ataj&oacute; dos penales y el City clasific&oacute; a la siguiente ronda.

Gerónimo Rulli atajó dos penales y el City clasificó a la siguiente ronda.

Gerónimo Rulli se convirtió en héroe y el Manchester City avanzó en la Carabao Cup

El arquero de la Selección argentina fue titular en el duelo que enfrentó al Manchester City con el Brighton por la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, luego de igualar 2 a 2 en los noventa minutos reglamentarios.

Ya en la definición por penales, el dorsal 28 se convirtió en el gran héroe de la noche al contener dos disparos para que el City sellara su clasificación a la siguiente fase tras imponerse por 4 a 3.

Por su parte, Enzo Fernández ingresó a los 86 minutos en reemplazo de Nico O’Reilly y se hizo cargo del segundo penal de la tanda, que terminó en el fondo de la red.

Mientras que Ger&oacute;nimo Rulli fue figura, el Colo Barco fall&oacute;.

Mientras que Gerónimo Rulli fue figura, el Colo Barco falló.

Todos los resultados de la Carabao Cup

  • Sunderland 3 - 2 Brentford.
  • Fulham 0 - 1 Crystal Palace (el arquero Walter Benítez no ingresó).
  • Bournemouth 3 - 0 Aston Villa (Emiliano Buendía fue titular mientras que Alejandro Garnacho ingresó en el segundo tiempo en los Villanos).
  • Liverpool 1 (6) - 1 (5) Chelsea (Alexis Mac Allister ingresó en el minuto 81 y convirtió su penal, Valentín Barco entró en el 68 y erró su penal).

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