Del cielo al infierno: el Arsenal sumó un nuevo bochorno y cayó ante un equipo de la cuarta división

No obstante, las diferenencias previas no se hicieron sentir en el campo de juego y a los 21 minutos del primer tiempo Aaron Loupalo-Bi abrió el marcador para el conjunto local; luego, a los 50, Viktor Gyökeres convirtió el empate definitivo.

Ya sobre el final, y con la impotencia a flor de piel, Max Dowman vio la tarjeta roja lo que representó cómo el Arsenal había perdido el camino. Luego, en los penales, el triunfo quedó para los locales quienes se impusieron 5 a 3.

El partido del Fleetwood Town y Arsenal estuvo detenido por la presencia de un dron

Durante casi ocho minutos la incertidumbre se apoderó de las tribunas y del césped del Highbury Stadium: mientras la terna arbitral evaluaba mandar a ambos planteles directamente a los vestuarios por protocolo, los futbolistas gesticulaban y pedían seguir jugando en medio de un clima de absoluto desconcierto.

Un dron sobrevoló el partido entre Fleetwood Town y Arsenal.

El detonante de semejante parate se había producido de manera prematura, cuando el cronómetro apenas arañaba los dos minutos de juego. En plena disputa del cruce de Carabao Cup entre el humilde Fleetwood Town y el Arsenal, la intromisión de un dron que sobrevolaba el espacio aéreo del campo obligó al juez principal a hacer sonar su silbato de urgencia y paralizar las acciones ante el riesgo latente que suponía el artefacto.

La calma retornó recién cuando el dispositivo no tripulado abandonó el perímetro de la cancha. Ante la evidente predisposición de los protagonistas y una vez garantizadas las condiciones de seguridad en el recinto, el colegiado dio marcha atrás con la evacuación, habilitó el regreso de la pelota y puso punto final a una interrupción que rozó lo surrealista antes de que el partido pudiera siquiera armarse.