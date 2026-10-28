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Batacazo histórico

Del cielo al infierno: el Arsenal sumó un nuevo bochorno y cayó ante un equipo de la cuarta división

El Arsenal enfrentó al Fleetwood, de la cuarta división, por la Carabao Cup y no logró imponerse en los 90 minutos. Para colmo, después cayó en los penales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Arsenal quedó eliminado de la Carabao Cup.

El Arsenal quedó eliminado de la Carabao Cup.

El Arsenal llegaba en un momento inmejorable: vigente líder de la Premier League junto al Manchester City y con paso invicto en la Champions League (dos victorias y un empate), debía medirse por la Carabao Cup ante el humilde Fleetwood Town, equipo de la cuarta división inglesa.

Todo indicaba que la visita al estadio Highbury (con capacidad para 5.000 espectadores) sería un simple trámite y que, al cabo de los 90 minutos, los Gunners celebrarían la clasificación. Sin embargo, todo salió mal.

El Arsenal qued&oacute; sorprendido y eliminado.

El Arsenal quedó sorprendido y eliminado.

El Arsenal sumó un nuevo bochorno

El encuentro perteneció a los octavos de final de la Copa de la Liga y la diferencia era abismal: el Arsenal es el actual campeón de la Premier League mientras que el Fleetwood disputa la League Two (cuarta división).

No obstante, las diferenencias previas no se hicieron sentir en el campo de juego y a los 21 minutos del primer tiempo Aaron Loupalo-Bi abrió el marcador para el conjunto local; luego, a los 50, Viktor Gyökeres convirtió el empate definitivo.

Ya sobre el final, y con la impotencia a flor de piel, Max Dowman vio la tarjeta roja lo que representó cómo el Arsenal había perdido el camino. Luego, en los penales, el triunfo quedó para los locales quienes se impusieron 5 a 3.

El partido del Fleetwood Town y Arsenal estuvo detenido por la presencia de un dron

Durante casi ocho minutos la incertidumbre se apoderó de las tribunas y del césped del Highbury Stadium: mientras la terna arbitral evaluaba mandar a ambos planteles directamente a los vestuarios por protocolo, los futbolistas gesticulaban y pedían seguir jugando en medio de un clima de absoluto desconcierto.

Un dron sobrevol&oacute; el partido entre Fleetwood Town y Arsenal.

Un dron sobrevoló el partido entre Fleetwood Town y Arsenal.

El detonante de semejante parate se había producido de manera prematura, cuando el cronómetro apenas arañaba los dos minutos de juego. En plena disputa del cruce de Carabao Cup entre el humilde Fleetwood Town y el Arsenal, la intromisión de un dron que sobrevolaba el espacio aéreo del campo obligó al juez principal a hacer sonar su silbato de urgencia y paralizar las acciones ante el riesgo latente que suponía el artefacto.

La calma retornó recién cuando el dispositivo no tripulado abandonó el perímetro de la cancha. Ante la evidente predisposición de los protagonistas y una vez garantizadas las condiciones de seguridad en el recinto, el colegiado dio marcha atrás con la evacuación, habilitó el regreso de la pelota y puso punto final a una interrupción que rozó lo surrealista antes de que el partido pudiera siquiera armarse.

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